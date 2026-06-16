Κάλεσμα στους Μεσσήνιους βουλευτές για λύση των προβλημάτων του κλάδου από το Σύλλογο Εστίασης Μεσσηνίας

Ανοιχτή έκκληση προς τους εκλεγμένους εκπροσώπους της Μεσσηνίας απευθύνει ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας, ζητώντας άμεση και ουσιαστική παρέμβαση για τα χρόνια και καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες της εστίασης.

Με τίτλο «Αν όχι τώρα, πότε;», ο Σύλλογος επισημαίνει την απουσία ουσιαστικού διαλόγου με τους θεσμικούς φορείς, υπογραμμίζοντας ότι οι επαγγελματίες έχουν δικαίωμα να ακούγονται και οι αιρετοί έχουν υποχρέωση να βρίσκονται δίπλα τους, καταγράφοντας και προωθώντας τα ζητήματα του κλάδου.

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά σε σειρά παραγόντων που, όπως τονίζεται, επιβαρύνουν δραματικά τη λειτουργία των επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων ο ΦΠΑ, η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, το αυξημένο ενεργειακό και στεγαστικό κόστος, αλλά και η αυξανόμενη γραφειοκρατία. Σύμφωνα με τον Σύλλογο, οι συνθήκες αυτές έχουν οδηγήσει σε ασφυκτική πίεση για τις επιχειρήσεις της περιοχής.

Παράλληλα, υπογραμμίζονται τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το πρώτο τρίμηνο του έτους, τα οποία καταγράφουν σημαντική μείωση στα έσοδα της εστίασης, της τάξης του -14,8%, γεγονός που, όπως σημειώνεται, επιβεβαιώνει την ένταση των προβλημάτων.

Ο Σύλλογος καλεί τους βουλευτές της Μεσσηνίας να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες για ουσιαστική διαβούλευση με τους επαγγελματίες του κλάδου, με στόχο την καταγραφή των προβλημάτων, τον καθορισμό προτεραιοτήτων και την εξεύρεση εφαρμόσιμων λύσεων.

«Αναμένουμε την άμεση ανταπόκρισή τους και την έμπρακτη απόδειξη ότι η φωνή της τοπικής κοινωνίας αποτελεί πραγματική προτεραιότητα», καταλήγει η ανακοίνωση, επαναφέροντας το ερώτημα: «Αν όχι τώρα, πότε;».