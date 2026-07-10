Το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας για την ετήσια κανονική άδεια

Στη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας των εργαζομένων αναφέρεται σε ανακοίνωσή του το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, δίνοντας πληροφορίες όσο αφορά την χορήγησή της, την κατάτμησή της, τις αποδοχές αλλά και τον τρόπο υπολογισμού της.

Αναλυτικά αναφέρει:

“Η ετήσια κανονική άδεια με αποδοχές αποτελεί δικαίωμα όλων των μισθωτών που απασχολούνται με σύμβαση ή σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα από το αν εργάζονται με πλήρη ή μερική απασχόληση. Η χορήγηση της άδειας πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη ως προς τον χρόνο λήψης της, κατόπιν σχετικού αιτήματος του εργαζομένου. Σε κάθε περίπτωση, η ετήσια κανονική άδεια πρέπει να χορηγείται έως τις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς της ετήσιας κανονικής άδειας έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του επόμενου ημερολογιακού έτους (31 Μαρτίου). Εάν ο εργοδότης δεν χορηγήσει την άδεια που έχει ζητήσει ο εργαζόμενος μέχρι την ημερομηνία αυτή, υποχρεούται να καταβάλει τις αποδοχές της άδειας με προσαύξηση 100%, καθώς και το επίδομα αδείας. Κατά τη διάρκεια της ετήσιας κανονικής άδειας απαγορεύεται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας (απόλυση) του εργαζομένου.

Κατάτμηση της άδειας

Η ετήσια άδεια μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία, να χορηγείται τμηματικά. Ωστόσο, η πρώτη περίοδος της άδειας δεν μπορεί να είναι μικρότερη από:

• έξι (6) εργάσιμες ημέρες για εργαζόμενους με εξαήμερη εβδομαδιαία εργασία,

• πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για εργαζόμενους με πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία,

• δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες για ανήλικους εργαζόμενους.

Αποδοχές και επίδομα αδείας

Οι αποδοχές της άδειας και το επίδομα αδείας προκαταβάλλονται υποχρεωτικά κατά την έναρξη της άδειας.

Το επίδομα αδείας υπολογίζεται ως εξής:

• Για εργαζόμενους με μηνιαίο μισθό: αντιστοιχεί στο ήμισυ (1/2) του μηνιαίου μισθού, με ανώτατο όριο τις αποδοχές δεκαπέντε (15) ημερών.

• Για εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο: αντιστοιχεί σε δεκατρία (13) ημερομίσθια, που αποτελούν και το ανώτατο όριο.

Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με τον νόμιμο κατώτατο μισθό λαμβάνουν το επίδομα αδείας με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες αποδοχές, όπως αυτές διαμορφώνονται μετά από κάθε αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού”.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΜΕ ΟNLINE ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οι εργαζόμενοι έχουν την δυνατότητα μέσω της online εφαρμογής που έχει δημιουργήσει το ΚΕΠΕΑ στην ιστοσελίδα του, να υπολογίσουν μόνοι τους την άδεια που δικαιούνται στους παρακάτω συνδέσμους:

Για πλήρη απασχόληση

https://www.kepea.gr/calc-epidoma-adeias.php

Για εκ περιτροπής εργασία:

https://www.kepea.gr/calc-adeia-ek-peritropis.php