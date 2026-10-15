Στην Αρκαδία το τριήμερο Συνέδριο Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Πάρκων

Στην Αρκαδία θα “χτυπάει” για 3 μέρες η καρδιά των Βιομηχανικών Περιοχών και Πάρκων της χώρας, καθώς από αύριο 16 έως και τις 18 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη το 3ο Συνέδριο Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Πάρκων.

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα συζητηθούν όλα τα οργανωτικά και θεσμικά θέματα που απασχολούν τις στεγασμένες σε Βιομηχανικές Περιοχές και Πάρκα ζητήματα, ενώ φυσικά δεν θα λείψουν και τα οικονομικά ζητήματα εστιασμένα μεταξύ άλλων στο αυξημένο ενεργειακό κόστος λειτουργίας.

Στο Συνέδριο, που συνδιοργανώνουν ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών (Π.Α.Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ) και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Τρίπολης (Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Τ.) θα λάβουν μέρος μέλη Συνδέσμων Επιχειρήσεων ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, Τρίπολης, Λαμίας, Πάτρας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Δράμας και Καλαμάτας, της Ένωσης Επιχειρήσεων ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας, του Συνδέσμου Βιομηχανιών - Βιοτεχνιών Ροδόπης, του Φορέα Διαχείρισης Α’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, του Βιομηχανικού Πάρκου Σχιστού, των ΒΙΟ.ΠΑ. Αγίου Νικολάου Κρήτης και Άμφισσας, αλλά και Πάρκων χωρίς τυπική επιχειρηματική εκπροσώπηση, όπως η Β’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης, και Φλώρινας.