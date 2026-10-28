Η Κοιν.Σ.Επ. «Φάος» στη Χάγη

Σε εκπαιδευτική αποστολή στη Χάγη της Ολλανδίας συμμετείχε η Κοιν.Σ.Επ. «Φάος», στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος DiGi-SEII, με στόχο την εξοικείωση με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.

Η συμμετοχή στην αποστολή αποσκοπούσε, επίσης, στην αξιοποίηση της αποκτηθείσας τεχνογνωσίας και τη μεταφορά της σε άλλες κοινωνικές επιχειρήσεις και φορείς του τοπικού οικοσυστήματος, ενισχύοντας τη διάδοση ψηφιακών πρακτικών στον χώρο της κοινωνικής οικονομίας.