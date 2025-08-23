Περισσότερα εγκαίνια, λιγότερα λουκέτα το πρώτο επτάμηνο: 530 νέες επιχειρήσεις το 2025 στη Μεσσηνία

Το πρώτο επτάμηνο του 2025 στη Μεσσηνία άνοιξαν 530 νέες επιχειρήσεις (8% περισσότερες από το ίδιο περσινό χρονικό διάστημα) και έκλεισαν 106 (10% περισσότερες από το ίδιο περσινό χρονικό διάστημα). Χάρη και στο φετινό θετικό ισοζύγιο των 424 επιπρόσθετων επιχειρήσεων στη Μεσσηνία σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) λειτουργούν συνολικά 13.819 επιχειρήσεις. Από αυτές το 26,4% δραστηριοποιείται σε χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, το 22,3% σε υπηρεσίες παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, το 8,8% στις κατασκευές, το 6,6% στη μεταποίηση και το 6,1% σε επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες

Μέχρι χθες 22 Αυγούστου οι περισσότερες νέες επιχειρήσεις άνοιξαν στους κλάδους του εμπορίου (118 νέες επιχειρήσεις), των κατασκευών (72 νέες επιχειρήσεις) και της εστίασης (69 νέες επιχειρήσεις). Αντίστοιχα οι περισσότερες επιχειρήσεις έκλεισαν στους κλάδους του εμπορίου (22 επιχειρήσεις) στους κλάδους της εστίασης (21 επιχειρήσεις) και της μεταποίησης (14 επιχειρήσεις).

Περισσότερα στοιχεία παρουσιάζονται στους πίνακες