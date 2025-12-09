Αναστολή της υποχρέωσης έκδοσης ζητεί η Ενωση Μεσσηνίας: Ανεφάρμοστο το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής

Σοβαρά προβλήματα στην εφαρμογή του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής (ΨΔΑ) κατά τη μεταφορά ελαιοκάρπου επισημαίνει, με επιστολή της προς το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ, η Ένωση Μεσσηνίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ισχύον πλαίσιο αποδεικνύεται ανεφάρμοστο για τη συντριπτική πλειονότητα των παραγωγών.

Όπως σημειώνεται, το 68% των ελαιοπαραγωγών είναι άνω των 55 ετών, με χαμηλό ψηφιακό εγγραμματισμό, ενώ σε πολλές αγροτικές περιοχές η κάλυψη κινητής τηλεφωνίας είναι ελλιπής ή ανύπαρκτη. Παράλληλα, η ανάγκη συνεχούς λογιστικής υποστήριξης προκαλεί σημαντική οικονομική επιβάρυνση. Η Ένωση προειδοποιεί ότι η συνέχιση της σημερινής κατάστασης εγκυμονεί τον κίνδυνο άδικων προστίμων και ήδη δημιουργεί δυσλειτουργίες στην ελαιοκομική αλυσίδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, προτείνει μια άμεσα εφαρμόσιμη λύση τριών φάσεων:

Αναστολή της υποχρέωσης έκδοσης ΨΔΑ από τους παραγωγούς κανονικού καθεστώτος, με αναδρομική ισχύ, ώστε να μην επιβληθούν πρόστιμα για αντικειμενικά ανεφάρμοστες υποχρεώσεις. Μεταβατική εφαρμογή για τη φετινή περίοδο, με χρήση απλού χειρόγραφου συνοδευτικού δελτίου –όπως ίσχυε πριν την εφαρμογή του ΨΔΑ– ενώ οι παραγωγοί ειδικού καθεστώτος παραμένουν εκτός υποχρέωσης. Μόνιμη λύση από την επόμενη ελαιοκομική χρονιά, με έκδοση του ΨΔΑ απευθείας από τα ελαιοτριβεία, στη βάση των πραγματικών ζυγιστικών δεδομένων, μέσω νομοθετικής και τεχνικής προσαρμογής στο σύστημα της ΑΑΔΕ.

Η Ένωση υπογραμμίζει ότι το ΨΔΑ πρέπει να ενισχύει την ιχνηλασιμότητα και τη διαφάνεια χωρίς να παραλύει την παραγωγική διαδικασία και καλεί την Πολιτεία σε τεχνική συνεργασία, προσφέροντας μάλιστα και τη δυνατότητα πιλοτικής εφαρμογής του προτεινόμενου μοντέλου στα ελαιοτριβεία της περιοχής.