Καλαμάτα: Κλειστά τα εμπορικά καταστήματα ανήμερα της Υπαπαντής

Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα στην Καλαμάτα τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, μέρα εορτασμού της Υπαπαντής, σύμφωνα με ενημέρωση από τον Εμπορικό Σύλλογο της μεσσηνιακής πρωτεύουσας.

Οπως τονίζεται αυτό θα γίνει λόγω κατόπιν της επίσημης θεσμοθέτησης της εορτής της Υπαπαντής του Κυρίου ως τοπικής αργίας για την πόλη της Καλαμάτας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας ενημερώνει τα μέλη του και το καταναλωτικό κοινό ότι, κατόπιν της επίσημης θεσμοθέτησης της εορτής της Υπαπαντής του Κυρίου ως τοπικής αργίας για την πόλη της Καλαμάτας, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά

Συγκεκριμένα, με το Προεδρικό Διάταγμα 5/2025, το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 9 / 28.01.2025, καθιερώνεται η 2α Φεβρουαρίου, εορτή της Παναγίας Υπαπαντής, Πολιούχου της Καλαμάτας, ως επίσημη τοπική αργία.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας επισημαίνει ότι μέχρι τη δημοσίευση του ανωτέρω ΦΕΚ δεν υπήρχε το απαραίτητο θεσμικό και νομικό πλαίσιο, ώστε η συγκεκριμένη ημέρα να αντιμετωπίζεται ως υποχρεωτική αργία για τα εμπορικά καταστήματα της πόλης. Μετά την επίσημη κατοχύρωση από την Πολιτεία, η εφαρμογή της αργίας είναι πλέον απολύτως σαφής και δεσμευτική.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας, σεβόμενος πλήρως τη νομιμότητα, την ιστορική και θρησκευτική σημασία της ημέρας, ανακοινώνει ότι:

Την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου, τα εμπορικά καταστήματα της Καλαμάτας θα παραμείνουν κλειστά.

Ο εμπορικός κόσμος της πόλης τιμά την Πολιούχο της Καλαμάτας και συμμετέχει με σεβασμό στον εορτασμό της Υπαπαντής".