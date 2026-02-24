Ανησυχητικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τη Μεσσηνία το 2025: “Καμπανάκι” τα έσοδα εστίασης - καταλυμάτων

Η Μεσσηνία καταγράφει χαμηλές πτήσεις στα μέσα έσοδα των επιχειρήσεων εστίασης και καταλυμάτων για το 2025, γεγονός που αποτυπώνει την οικονομική πίεση που δέχεται ο κλάδος στον νομό. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αποτυπώνουν μια εικόνα που προκαλεί προβληματισμό για τη βιωσιμότητα των τοπικών μονάδων, ταυτόχρονα όμως αναδεικνύει τις μεγάλες προοπτικές εξέλιξης που διαθέτει ο νομός. Συγκεκριμένα τα μέσα έσοδα της εστίασης στη Μεσσηνία είναι 53.698 ευρώ, έναντι 93.184 ευρώ που καταγράφει το σύνολο της επικράτειας. Στο κλάδο των καταλυμάτων τα μέσα έσοδα ανά επιχείρηση είναι 70.549 ευρώ έναντι 119.514 ευρώ που καταγράφει ο κλάδος στο σύνολο της Ελλάδας. Τα μέσα έσοδα της μεσσηνιακής επιχείρησης εστίασης αντιστοιχούν στο 57,6% των πανελληνίων μέσων εσόδων και των μεσσηνιακών καταλυμάτων στο 59% των μέσων πανελληνίων εσόδων

Αναλυτικά, στον κλάδο των καταλυμάτων, το μέσο έσοδο ανά επιχείρηση στη Μεσσηνία περιορίζεται στις 70.549 ευρώ. Το ποσό αυτό υπολείπεται σημαντικά από τον εθνικό μέσο όρο, ο οποίος ανέρχεται στις 119.514 ευρώ. Στο επίπεδο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο νομός καταλαμβάνει την τέταρτη θέση, καθώς η Λακωνία ηγείται με 108.706 ευρώ, η Αργολίδα ακολουθεί με 92.160 ευρώ και η Κορινθία παρουσιάζει 83.304 ευρώ. Η Μεσσηνία υπερβαίνει μόνο την Αρκαδία, η οποία καταγράφει 54.231 ευρώ. Την πρώτη δεκάδα των περιοχών με τα υψηλότερα μέσα έσοδα στα καταλύματα πανελλαδικά αποτελούν η Μύκονος, η Θήρα, η Κεφαλληνία, η Κέρκυρα, το Ηράκλειο, η Αττική, η Κως, η Ρόδος, η Ζάκυνθος και η Θεσσαλονίκη.

Παρόμοια είναι η κατάσταση και στην εστίαση, όπου οι μεσσηνιακές επιχειρήσεις εμφανίζουν μέσο έσοδο 53.698 ευρώ, έναντι 93.184 ευρώ που καταγράφει το σύνολο της επικράτειας. Στην Πελοπόννησο, η Κορινθία με 81.231 ευρώ και η Αργολίδα με 75.820 ευρώ εμφανίζουν σαφώς καλύτερες επιδόσεις. Η εστίαση στους δύο αυτούς νομούς δέχεται τη θετική επίδραση της γειτνίασης προς την Αττική, γεγονός που τονώνει την κατανάλωση. Η Λακωνία κινείται στις 59.304 ευρώ, ενώ η Αρκαδία κλείνει την κατάταξη με 45.859 ευρώ. Τις δέκα πρώτες θέσεις σε μέσα έσοδα στην εστίαση πανελλαδικά καταλαμβάνουν η Μύκονος, η Θήρα, η Αττική, η Θεσσαλονίκη, η Κέρκυρα, το Ηράκλειο, η Ρόδος, τα Χανιά, η Ζάκυνθος και η Κως.

Τα χαμηλά έσοδα στη Μεσσηνία υποδηλώνουν ότι πολλές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να καλύψουν το κόστος λειτουργίας τους, κάτι που απειλεί την οικονομική τους επιβίωση. Παράλληλα όμως, η απόκλιση από τον εθνικό μέσο όρο και από τους «πρωταθλητές» του τουρισμού φανερώνει ότι υπάρχουν τεράστια περιθώρια ανάπτυξης. Η βελτίωση των υπηρεσιών και η επιμήκυνση της περιόδου επισκεψιμότητας μπορούν να προσφέρουν την απαιτούμενη ώθηση στα οικονομικά μεγέθη του νομού.

Η διαφορά στον αριθμό των ενοτήτων μεταξύ των δύο κλάδων οφείλεται στον τρόπο που η ΕΛΣΤΑΤ επεξεργάζεται και δημοσιοποιεί τα στοιχεία για λόγους στατιστικής εμπιστευτικότητας. Σε ορισμένες περιφερειακές ενότητες, όπως η Θεσπρωτία, η Κεφαλληνία, η Λέσβος, το Λασίθι, η Λευκάδα, η Πάρος, η Πρέβεζα, το Ρέθυμνο, η Σάμος, οι Σποράδες, η Φωκίδα και η Χίος, ο αριθμός των επιχειρήσεων εστίασης ή ο όγκος των δεδομένων δεν επιτρέπει τη μεμονωμένη δημοσίευση χωρίς να διακυβεύονται προσωπικά δεδομένα επιχειρήσεων, οπότε οι περιοχές αυτές ενσωματώνονται σε ευρύτερα σύνολα. Αντίθετα, στα καταλύματα η διασπορά και το πλήθος των μονάδων επιτρέπουν πιο αναλυτική καταγραφή σε 55 ενότητες.

