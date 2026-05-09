Στον “αέρα” το αρδευτικό έργο του Μιναγιώτικου Φράγματος - Ανακαλείται η απόφαση ένταξής του στο Ταμείο Ανάκαμψης  

Στον “αέρα” το σημαντικό αρδευτικό έργο του Μιναγιώτικου Φράγματος, καθώς ανακαλείται η απόφαση ένταξής του στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Σε απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση επισημαίνεται:

“Αποφασίζουμε την ανάκληση της υπ’ αρ. πρωτ. 151342 ΕΞ 2022/18.10.2022 (ΑΔΑ: ΩΜΕ9Η-Ο9Δ) απόφασης ένταξης του Έργου «Φράγμα Μιναγιώτικο και δίκτυο άρδευσης» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5186570 (ΠΔΕ 2022ΤΑ08200007, 2025ΤΑ08200003) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως ισχύει, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, λόγω αφαίρεσης του εν λόγω έργου κατά την αναθεώρηση του ΕΣΑΑ για την Ελλάδα, η οποία εγκρίθηκε με την από 12 Δεκεμβρίου 2025 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ST 15754/25, ADD 1)”.

Στα στοιχεία του έργου γίνεται λόγος για “μεγάλο πρόγραμμα αρδευτικών έργων με ΣΔΙΤ για την ενίσχυση της γεωργικής παραγωγής”, για τον κύριο του έργου που είναι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και για ημερομηνία έναρξης του έργου στις 18 Οκτωβρίου 2022.

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου για το φράγμα και το δίκτυο άρδευσης ήταν 31.558.000 ευρώ και για την αγορά εδαφικών εκτάσεων προβλέπονταν 1.911.122,50 ευρώ.

Η απόφαση καταλήγει ότι “για την εκπλήρωση τυχόν οικονομικών εκκρεμοτήτων που απορρέουν από αναληφθείσες κατά τον χρόνο της έκδοσης της παρούσας απόφασης νομικές δεσμεύσεις εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 40 του ν. 5294/2026 (Α΄ 58)”.

ΠΑΣΟΚ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ: “Ποιος θα πει την αλήθεια στους πολίτες”

“Το Μιναγιώτικο Φράγμα εκτός Ταμείου Ανάκαμψης – Ποιος θα πει την αλήθεια στους πολίτες της Μεσσηνίας;”, επισημαίνει Νομαρχιακή Επιτροπή Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής κι επικρίνει δριμύτατα την κυβέρνηση και κυβερνητικούς βουλευτές του νομού που σιωπούν.

Σε ανακοίνωσή της η Ν.Ε. του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ αναφέρει:

“Αναρωτιόμαστε τι πραγματικά συμβαίνει με το Μιναγιώτικο Φράγμα. Θα υπάρξει επιτέλους επίσημη ενημέρωση και καθαρές απαντήσεις προς τους πολίτες της Μεσσηνίας; Οι κυβερνητικοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κ. Λαμπρόπουλος και κ. Μαντάς, θα συνεχίσουν να σιωπούν μπροστά στην απένταξη ενός τόσο κρίσιμου έργου για την Μεσσηνία μας;

Ο κόσμος έχει κουραστεί από εξαγγελίες χωρίς αποτέλεσμα, από «θα» και από διαρκείς μεταφορές έργων από πρόγραμμα σε πρόγραμμα. Η κυβέρνηση ορθώνει φράγμα στην ανάπτυξη της Μεσσηνίας. Και ας μη μας πουν ξανά ότι το έργο θα ενταχθεί στο επόμενο πρόγραμμα, γιατί τα ίδια ακούγαμε για το Φιλιατρινό Φράγμα και για τόσα άλλα έργα που έμειναν πίσω.

Η αλήθεια είναι μία: η σημερινή κυβέρνηση έχει μετατρέψει την αναπτυξιακή στασιμότητα σε κανονικότητα. Αντί να προχωρούν έργα υποδομής που έχει ανάγκη η Μεσσηνία, βλέπουμε καθυστερήσεις, απεντάξεις και χαμένες ευκαιρίες.

Η Μεσσηνία θυμάται ποια παράταξη συνέδεσε το όνομά της με τα μεγάλα έργα, τις υποδομές και την πραγματική ανάπτυξη της χώρας.

Τα μεγάλα έργα αυτού του τόπου είχαν πάντα τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ και φαίνεται πως για ακόμη μία φορά οι πολίτες θα πρέπει να περιμένουν την πολιτική αλλαγή για να δουν το Μιναγιώτικο Φράγμα να ολοκληρώνεται. Οι πολίτες απαιτούν αλήθεια, σχέδιο και ευθύνη”.

(Φωτογραφία αρχείου)