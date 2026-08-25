1.106 νέες κατοικίες στη Δυτική Μάνη την περίοδο 2016–2025

Η οικοδομική δραστηριότητα στη Δυτική Μάνη επιταχύνεται εντυπωσιακά μετά το 2020 κυρίως στις παραλιακές και τουριστικά αναπτυσσόμενες κοινότητες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την περίοδο 2016–2025, στον Δήμο Δυτικής Μάνης καταγράφηκαν συνολικά 603 νέες οικοδομές και 152 προσθήκες, δηλαδή 755 άδειες, στις οποίες αντιστοιχούν 1.106 νέες κατοικίες. Από αυτές οι 202 κατοικίες προτέθηκαν στην Καρδαμύλη, 201 στον Άγιο Νικόλαο και 192 στο Νεοχώριο Λεύκτρου

Η συνολική επιφάνεια της νέας οικοδομικής δραστηριότητας της δεκαετίας ανέρχεται σε 133.477 τετραγωνικά μέτρα. Από αυτά, τα 113.914 τετραγωνικά μέτρα αφορούν νέες οικοδομές και τα 19.563 τετραγωνικά μέτρα προσθήκες.

Συνολικά στη Δυτική Μάνη αντιστοιχεί το 21,5% των νέων οικοδομών και προσθηκών που καταγράφηκαν στη Μεσσηνία τη δεκαετία 2016–2025, καθώς και το 18,9% των νέων κατοικιών του νομού.

Έκρηξη μετά το 2020

Η σύγκριση των δύο πενταετιών αποτυπώνει με τον πιο καθαρό τρόπο την ένταση της οικοδομικής ανάπτυξης.

Την περίοδο 2016–2020 στη Δυτική Μάνη καταγράφηκαν 139 νέες οικοδομές και 75 προσθήκες, συνολικά 214, με συνολική επιφάνεια 38.034 τετραγωνικών μέτρων και 302 νέες κατοικίες. Την πενταετία 2021–2025 οι νέες οικοδομές αυξήθηκαν στις 464, οι προσθήκες στις 77 και το σύνολο στις 541. Η συνολική επιφάνεια έφτασε τα 95.443 τετραγωνικά μέτρα, ενώ οι νέες κατοικίες εκτοξεύθηκαν στις 804. Οι νέες οικοδομές της δεύτερης πενταετίας είναι κατά 233,8% περισσότερες σε σχέση με την περίοδο 2016–2020. Το σύνολο νέων οικοδομών και προσθηκών αυξήθηκε κατά 152,8%, η συνολική επιφάνεια κατά 150,9% και οι νέες κατοικίες κατά 166,2%.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην τελευταία πενταετία συγκεντρώνεται το 72,7% των 1.106 νέων κατοικιών ολόκληρης της δεκαετίας, καθώς και το 76,9% των νέων οικοδομών. Παράλληλα, την περίοδο 2021–2025 η Δυτική Μάνη συγκέντρωσε το 24,4% των νέων οικοδομών και προσθηκών ολόκληρης της Μεσσηνίας και το 18,9% των νέων κατοικιών. Η μεταβολή γίνεται ακόμη πιο εμφανής από την εξέλιξη των ετήσιων στοιχείων. Το 2016 καταγράφηκαν μόλις 15 νέες οικοδομές και 20 προσθήκες, συνολικά 35, με 41 νέες κατοικίες. Το 2017 οι νέες οικοδομές παρέμειναν στις 15 και οι κατοικίες μειώθηκαν στις 32.

Η ανοδική πορεία ξεκινά το 2018, με 29 νέες οικοδομές και 61 κατοικίες. Το 2019 οι νέες οικοδομές αυξήθηκαν στις 43 και οι κατοικίες στις 92, ενώ το 2020 καταγράφηκαν 37 νέες οικοδομές και 76 νέες κατοικίες. Η εικόνα αλλάζει ριζικά από το 2021, όταν οι νέες οικοδομές σχεδόν διπλασιάστηκαν σε σχέση με το προηγούμενο έτος και έφτασαν τις 70, ενώ οι νέες κατοικίες αυξήθηκαν στις 128. Το 2022 καταγράφηκαν 78 νέες οικοδομές, 19 προσθήκες και 133 κατοικίες. Το 2023 οι νέες οικοδομές αυξήθηκαν στις 85 και μαζί με 18 προσθήκες έφτασαν συνολικά τις 103, ενώ καταγράφηκαν 153 νέες κατοικίες.

Ρεκόρ το 2024

Το υψηλότερο επίπεδο της δεκαετίας καταγράφεται το 2024. Στη Δυτική Μάνη καταγράφηκαν 125 νέες οικοδομές και 10 προσθήκες, συνολικά 135, με επιφάνεια 24.119 τετραγωνικών μέτρων και 218 νέες κατοικίες.

Μόνο εκείνη τη χρονιά στη Δυτική Μάνη αντιστοιχούσε το 28,2% των νέων οικοδομών και προσθηκών ολόκληρης της Μεσσηνίας, ενώ οι 218 νέες κατοικίες αποτελούσαν το 19,3% του συνόλου του νομού.

Το 2025 ακολούθησε υποχώρηση από το ιστορικό υψηλό του 2024, χωρίς όμως να ανατρέπεται η εικόνα της πολύ υψηλής οικοδομικής δραστηριότητας. Καταγράφηκαν 106 νέες οικοδομές και 8 προσθήκες, συνολικά 114, με επιφάνεια 20.433 τετραγωνικών μέτρων και 172 νέες κατοικίες.

Η Δυτική Μάνη συγκέντρωσε το 2025 το 25,9% των νέων οικοδομών και προσθηκών της Μεσσηνίας και το 20,2% των νέων κατοικιών.

Η σύγκριση με την αρχή της δεκαετίας είναι χαρακτηριστική. Από τις 15 νέες οικοδομές του 2016 ο Δήμος έφτασε στις 106 το 2025, ενώ οι νέες κατοικίες αυξήθηκαν από 41 σε 172.

Τρεις κοινότητες συγκεντρώνουν πάνω από τις μισές κατοικίες

Η οικοδομική ανάπτυξη δεν κατανέμεται ομοιόμορφα σε ολόκληρη τη Δυτική Μάνη. Η δραστηριότητα συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένες κοινότητες και κυρίως στην παραλιακή και τουριστικά αναπτυσσόμενη ζώνη. Στην κορυφή της δεκαετίας βρίσκεται η Καρδαμύλη, όπου καταγράφηκαν συνολικά 86 νέες οικοδομές, 49 προσθήκες και 202 νέες κατοικίες. Ακολουθεί ο Άγιος Νικόλαος με 133 νέες οικοδομές, 14 προσθήκες και 201 νέες κατοικίες, ενώ στο Νεοχώριο καταγράφηκαν 109 νέες οικοδομές, 16 προσθήκες και 192 νέες κατοικίες. Μόνο οι τρεις αυτές κοινότητες συγκεντρώνουν 595 νέες κατοικίες, δηλαδή το 53,8% του συνόλου των 1.106 κατοικιών που καταγράφηκαν στον Δήμο την περίοδο 2016–2025.

Ισχυρή οικοδομική δραστηριότητα παρουσιάζουν επίσης τα Ρίγκλια, με 59 νέες οικοδομές και 114 νέες κατοικίες, η Πλάτσα, με 58 νέες οικοδομές και 98 κατοικίες, και η Αβία, με 35 νέες οικοδομές και 88 κατοικίες. Στις έξι κοινότητες Καρδαμύλης, Αγίου Νικολάου, Νεοχωρίου, Ριγκλίων, Πλάτσης και Αβίας καταγράφηκαν συνολικά 895 νέες κατοικίες. Πρόκειται για το 80,9% του συνόλου της οικοδομικής δραστηριότητας σε κατοικίες της δεκαετίας. Ακολουθούν το Προάστιο με 45 νέες κατοικίες, ο Πύργος Καλαμών με 42, το Προσήλιο με 40 και οι Δολοί με 25.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν έτσι μια διπλή μεταβολή στη Δυτική Μάνη. Από τη μία πλευρά, η οικοδομική δραστηριότητα επιταχύνεται θεαματικά μετά το 2020. Από την άλλη, η ανάπτυξη συγκεντρώνεται σε λίγες κυρίως παραλιακές κοινότητες, με την Καρδαμύλη, τον Άγιο Νικόλαο και το Νεοχώριο να αποτελούν τον βασικό πυρήνα της νέας οικιστικής ανάπτυξης του Δήμου.