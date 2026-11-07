«Χρηματοδοτήσεις 1,31 δισ. από το 2019 στη Μεσσηνία» σύμφωνα με στοιχεία κυβερνητικής ενημέρωσης

Χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 1,31 δισ. ευρώ έχουν κατευθυνθεί στη Μεσσηνία από το 2019, σύμφωνα με αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον νομό την Πέμπτη. Το σημείωμα καταγράφει τα σημαντικότερα έργα που έχουν ολοκληρωθεί, βρίσκονται σε κατασκευή ή σε διαδικασία δημοπράτησης, παρουσιάζοντας την πρόοδο υλοποίησης και τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα.

Παράλληλα, αναφέρει ότι επιπλέον 1,43 δισ. ευρώ κατευθύνονται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, χωρίς γεωγραφική κατανομή ανά περιφερειακή ενότητα, από χρηματοδοτήσεις που αφορούν και τη Μεσσηνία.

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι μεγαλύτερες παρεμβάσεις στον νομό αφορούν τους οδικούς άξονες, τα αρδευτικά έργα, τις υποδομές του Αεροδρομίου Καλαμάτας και την αντιπλημμυρική προστασία. Ωστόσο, αρκετά έργα παρουσιάζουν σημαντικές καθυστερήσεις, ενώ για άλλα εκκρεμούν η υπογραφή συμβάσεων, η ολοκλήρωση μελετών ή η εξασφάλιση χρηματοδότησης.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του οδικού άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, προϋπολογισμού 251,8 εκατ. ευρώ, όπου η πρόοδος των εργασιών υπολογίζεται σε 27% και η ολοκλήρωση μετατίθεται για τον Ιούλιο του 2028. Αντίστοιχα, στην παράκαμψη Γιάλοβας, προϋπολογισμού 40,5 εκατ. ευρώ, η πρόοδος περιορίζεται στο 15%, ενώ προβλέπεται ολοκλήρωση τον Ιούλιο του 2027, με πιθανότητα νέας παράτασης.

Για το Μηναγιώτικο φράγμα , προϋπολογισμού 126 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, προβλέπεται υπογραφή σύμβασης τον Νοέμβριο και ολοκλήρωση τον Δεκέμβριο του 2031. Στα αρδευτικά δίκτυα του φράγματος Φιλιατρινού, προϋπολογισμού 53,36 εκατ. ευρώ, η σύμβαση βρίσκεται επίσης προς υπογραφή, ενώ η ολοκλήρωση τοποθετείται στον Ιανουάριο του 2029.

Πώς κατανέμονται τα 1,31 δισ. ευρώ

Σύμφωνα με το κυβερνητικό σημείωμα, οι χρηματοδοτήσεις της περιόδου 2019-2026 προέρχονται από 7 διαφορετικές κατηγορίες προγραμμάτων και ενισχύσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μεμονωμένο ποσό, 412,2 εκατ. ευρώ, αφορά αποζημιώσεις μέσω ΕΛΓΑ και ΑΑΔΕ. Συνεπώς, το συνολικό ύψος των χρηματοδοτήσεων δεν αντιστοιχεί αποκλειστικά σε κατασκευαστικά έργα, καθώς περιλαμβάνει επίσης επιχειρηματικές ενισχύσεις, δάνεια και άλλες μορφές οικονομικής στήριξης.

ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα χρονοδιαγράμματα που καταγράφονται στο σημείωμα, καθώς για αρκετές υποδομές προσδιορίζονται συγκεκριμένες ημερομηνίες ολοκλήρωσης.

Στον οδικό άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, μήκους περίπου 49 χιλιομέτρων, αναφέρεται ότι εκτελούνται εργασίες σε 41 χιλιόμετρα. Η ημερομηνία διαθεσιμότητας έχει προσδιοριστεί για τις 14 Ιουλίου 2028. Το έργο έχει επηρεαστεί από καθυστερήσεις στις απαλλοτριώσεις, ενώ τον Ιούλιο εγκρίθηκε αποζημίωση έως 79,3 εκατ. ευρώ στον ιδιωτικό φορέα λόγω παράτασης που συνδέεται με την καθυστερημένη παράδοση εκτάσεων.

Στην παράκαμψη Γιάλοβας, οι καθυστερήσεις αποδίδονται κυρίως στη μετατόπιση δικτύων τηλεπικοινωνιών, η οποία εκκρεμεί από τον Δεκέμβριο του 2025. Η συμβατική προθεσμία φτάνει έως τις 31 Ιουλίου 2027, χωρίς να αποκλείεται νέα ολιγόμηνη παράταση.

Για την επαρχιακή οδό Ριζόμυλος – Κορώνη αναφέρεται ότι έχουν ολοκληρωθεί δύο τμήματα συνολικού μήκους 5,7 χιλιομέτρων. Στο ενδιάμεσο τμήμα, μεταξύ της γέφυρας Τζάνε και του Καλαμακίου, η πρόοδος βρίσκεται στο 20%, καθώς απαιτήθηκε τροποποίηση της μελέτης λόγω των αρχαιολογικών ευρημάτων στο Πεταλίδι. Έχει υποβληθεί αίτημα παράτασης έως τις 23 Φεβρουαρίου 2027.

Στον τομέα των αρδεύσεων, το Μηναγιώτικο φράγμα προβλέπεται να εξυπηρετεί περίπου 35.000 στρέμματα στους Δήμους Πύλου-Νέστορος και Μεσσήνης, ενώ τα δίκτυα του φράγματος Φιλιατρινού θα καλύπτουν 31.560 στρέμματα.

Στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας, η σύμβαση παραχώρησης υπογράφηκε στις 22 Ιουνίου και η σύμβαση κατασκευής του νέου τερματικού σταθμού στις 9 Οκτωβρίου. Η έναρξη της παραχώρησης έχει προγραμματιστεί για τις 6 Νοεμβρίου, ενώ η ολοκλήρωση του τερματικού τοποθετείται στο τελευταίο τρίμηνο του 2029. Το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα της παραχώρησης αναφέρεται σε 120 εκατ. ευρώ.

Σημαντική είναι επίσης η αναφορά στην αντιπλημμυρική θωράκιση ανάντη και κατάντη του αυτοκινητόδρομου Τσακώνα – Καλαμάτα και της περιμετρικής οδού Καλαμάτας. Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 79 εκατ. ευρώ, με πρόοδο μεγαλύτερη του 10% και προβλεπόμενη ολοκλήρωση τον Δεκέμβριο του 2027.

ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ

Από την καταγραφή προκύπτει ότι ορισμένα έργα βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.

Το Περιφερειακό Αθλητικό Κέντρο στα Παλιάμπελα Καλαμάτας, προτεινόμενου προϋπολογισμού 17 εκατ. ευρώ, διαθέτει ολοκληρωμένες μελέτες και εγκεκριμένο σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας, χωρίς ωστόσο να έχει οριστεί χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης.

Για το νέο Αστυνομικό Μέγαρο Καλαμάτας αναφέρεται ότι βρίσκεται προς ολοκλήρωση η τεχνική ωρίμανση, με προβλεπόμενη ολοκλήρωση της μελέτης στα τέλη Νοεμβρίου.

Στο Λιμάνι Καλαμάτας, η επικαιροποίηση του Master Plan βρίσκεται στο στάδιο των εγκρίσεων, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό παρεμβάσεων 40 έως 50 εκατ. ευρώ. Εκκρεμούν η γνωμοδότηση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων και η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Για την αναβάθμιση του Διοικητηρίου Μεσσηνίας, προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ, καταγράφονται καθυστερήσεις, ενώ το ενημερωτικό σημείωμα αναφέρει ως εκτίμηση ολοκλήρωσης το 2028.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – Έργα σε εξέλιξη, ανάθεση ή προγραμματισμό

Τα ποσά και τα χρονοδιαγράμματα προέρχονται από το κυβερνητικό ενημερωτικό σημείωμα της 5ης Νοεμβρίου 2026.

Στον πίνακα περιλαμβάνονται και έργα που αφορούν ευρύτερα την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Τα ποσά τους δεν αντιστοιχούν αποκλειστικά στη Μεσσηνία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – Τα ολοκληρωμένα έργα

Στο ενημερωτικό σημείωμα καταγράφονται ενδεικτικά τα ακόλουθα έργα που έχουν ολοκληρωθεί κατά τα προηγούμενα χρόνια.

Για τη μονάδα ηλιακής ξήρανσης ιλύος της Καλαμάτας, το σημείωμα αναφέρει στον αναλυτικό κορμό του προϋπολογισμό 7,65 εκατ. ευρώ, ενώ στον συγκεντρωτικό πίνακα ολοκληρωμένων έργων καταγράφει 6,3 εκατ. ευρώ.