Καλαμάτα: Δυναμική ανάπτυξη στον συνεδριακό τουρισμό - Με πληρότητες 100% στην καρδιά της σεζόν

Με πλούσια ιστορία, έντονη πολιτιστική δραστηριότητα και φυσικό τοπίο που μαγεύει, η πόλη έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν σύγχρονο και εξωστρεφή τουριστικό προορισμό. Η τουριστική της ταυτότητα χτίζεται μεθοδικά, με τα βλέμματα στραμμένα όχι μόνο στο καλοκαίρι και τη θάλασσα, αλλά και σε ό,τι έχει να προσφέρει καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου: γαστρονομία, πολιτισμό, εμπειρίες αυθεντικές.

Στην πρώτη γραμμή αυτής της τουριστικής στροφής βρίσκεται ο συνεδριακός τουρισμός, που αποτελεί πλέον κεντρικό άξονα της αναπτυξιακής της στρατηγικής.

Η Καλαμάτα αυτό το διάστημα ζει την κορύφωση της τουριστικής περιόδου με τις πληρότητες να αγγίζουν το 100%, σύμφωνα με τον δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο. Παρότι ο Ιούλιος παρουσίασε μια μικρή κάμψη, η πόλη κινείται πλέον στο peak της τουριστικής δραστηριότητας, με υψηλή ζήτηση, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί και τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.



Η Καλαμάτα επενδύει στον συνεδριακό τουρισμό



Μετά τα μέσα Σεπτεμβρίου, ξεκινά στην Καλαμάτα έντονη δραστηριότητα στον τομέα του συνεδριακού τουρισμού. Όπως τονίζει, μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κ.Βασιλόπουλος, τα ξενοδοχεία της πόλης φιλοξενούν συνέδρια, επιστημονικές ημερίδες και εκδηλώσεις, ενώ και ο Δήμος διαθέτει και παραχωρεί χώρους όπως το Μέγαρο Χορού για τη διοργάνωση συνεδρίων.

Ο Δήμος στηρίζει ενεργά και οικονομικά στο μέτρο του δυνατού, τη διοργάνωση συνεδρίων, πολλά εκ των οποίων αφορούν τον ιατρικό κλάδο. Ενδεικτικά, τον Οκτώβριο θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα η Σύνοδος των Ευρωπαίων Πρυτάνεων, καθώς και το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Μεταμοσχευμένων, γεγονότα που εδραιώνουν τη θέση της πόλης στον χάρτη του συνεδριακού τουρισμού.



Η Καλαμάτα σε αριθμούς



Η πόλη διαθέτει 5.000 κλίνες και 33 ξενοδοχεία, εκ των οποίων τα 5 είναι πέντε αστέρων. Είναι συνδεδεμένη αεροπορικά με 23 ευρωπαϊκές πόλεις, αλλά και με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο. Περίπου το 70% της επισκεψιμότητας αφορά τον εσωτερικό τουρισμό.

Η εγγύτητα με την Αθήνα (μόλις 2 ώρες και 30 λεπτά οδικώς) καθιστά την Καλαμάτα δημοφιλή επιλογή για Σαββατοκύριακα, αλλά και για σχολικό τουρισμό, όπου κατέχει "τα πρωτεία" σύμφωνα με τον δήμαρχο.

Όπως επισημαίνει και ο αντιδήμαρχος Τουρισμού, Γιώργος Λαζαρίδης, η Καλαμάτα διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά για να προσελκύει επισκέπτες όλο τον χρόνο: κλίμα, φύση, πολιτισμό, γαστρονομία, αλλά και εύκολη πρόσβαση».





Ποιότητα ζωής και εναλλακτικές δραστηριότητες



Η Καλαμάτα είναι μια επίπεδη πόλη με εκτεταμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων και κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα, προσφέροντας ποιότητα ζωής τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες.

Μόλις μισή ώρα από τον Ταΰγετο, διαθέτει σηματοδοτημένα μονοπάτια και υποδομές για φυσιολατρικές και ποδηλατικές δραστηριότητες. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η ψηφιοποίηση και νέα σήμανση σε 160 χλμ. μονοπατιών, ενώ τον Νοέμβριο αναμένεται να διεξαχθεί διεθνής ποδηλατικός αγώνας, ενισχύοντας το προφίλ της πόλης ως bike friendly προορισμός.



Γαστρονομία και τοπικά προϊόντα



Η τοπική γαστρονομία αποτελεί επίσης σημαντικό πυλώνα του τουριστικού προϊόντος. Ο Δήμος διοργάνωσε φέτος Street Food Festival, Beer Festival, ενώ αυτό το διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη γαστρονομικό και μουσικό φεστιβάλ με καντίνες που προωθούν τοπικά προϊόντα. Η Καλαμάτα φημίζεται για τη γουρουνοπούλα, με τους επισκέπτες να τη ζητούν πρώτα απ' όλα, όπως σχολιάζει με χιούμορ ο Δήμαρχος.

Παράλληλα, η πόλη παραμένει στενά συνδεδεμένη με τον πρωτογενή τομέα: λάδι, ελιές και σύκα είναι μερικά από τα κορυφαία προϊόντα της περιοχής ενώ οι τρεις δήμοι που συγχωνεύθηκαν με την Καλαμάτα (δημοτικές ενότητες Άριος, Θουρίας και Αρφαρών) διατηρούν σε ποσοστό 70% αγροτικό προφίλ.



Πολιτισμός και μουσεία



Η Καλαμάτα επενδύει σταθερά στον πολιτισμό. Διαθέτει Αρχαιολογικό και Λαογραφικό Μουσείο, ενώ στο Μουσείο Καρέλια εκτίθενται παραδοσιακές φορεσιές. Η έκθεση «Οι Πρίγκιπες της Πύλου», που παρουσιάστηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσηνίας, ταξιδεύει στις ΗΠΑ και αναμένεται να επιστρέψει μόνιμα στην πόλη, έχοντας προσελκύσει χιλιάδες επισκέπτες.

Στόχος του Δήμου είναι η δημιουργία ενός νέου χώρου που θα στεγάσει τη Δημοτική Πινακοθήκη, η οποία διαθέτει έργα που προέρχονται κυρίως από δωρεές καλλιτεχνών μετά το σεισμό του 1986.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση ΦΑΡΙΣ έχει αναλάβει την πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης, με εικαστικό τομέα, σχολή χορού, δημοτικό ωδείο και τμήμα λόγου και χορού. Σημαντικό σημείο αναφοράς το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας, το μοναδικό ΔΗΠΕΘΕ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η λειτουργία του ανοικτού θεάτρου της πόλης, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα και φιλοξενεί αυτό το καλοκαίρι πάνω από 50 θεατρικές και μουσικές παραστάσεις, με χωρητικότητα 2.500 θεατών, σύμφωνα με τον Δήμαρχο.

Η πόλη έχει αποκτήσει ισχυρό πολιτιστικό αποτύπωμα, με αιχμή του δόρατος το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού. Ωστόσο, οι εκδηλώσεις δεν περιορίζονται στο καλοκαίρι: το Καλαματιανό Καρναβάλι, το Φεστιβάλ Χορωδιών και πλήθος άλλων δράσεων συνθέτουν ένα ετήσιο ημερολόγιο πολιτισμού που ενισχύει την ταυτότητα του προορισμού και προσφέρει αφορμές επίσκεψης σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Μάλιστα, όπως επισημαίνει ο κ.Λαζαρίδης, λειτουργεί ψηφιακή πλατφόρμα προβολής των εκδηλώσεων, που υλοποιείται σε συνεργασία της Αντιδημαρχίας Τουρισμού και της Αντιδημαρχίας Προγραμματισμού, προσφέροντας στους επισκέπτες και στους πολίτες ένα πλήρες πρόγραμμα δραστηριοτήτων.



Επικοινωνιακή στρατηγική και εξωστρέφεια



Ο Δήμος επενδύει στην εξωστρεφή προβολή της πόλης, με πιο πρόσφατη παρουσίαση της Καλαμάτας να γίνεται στο Παρίσι, ενώ οι αεροπορικές συνδέσεις ενισχύουν περαιτέρω το άνοιγμα σε ξένες αγορές.

«Στο πλαίσιο της στρατηγικής εξωστρέφειας, από τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους, η πόλη έχει διοργανώσει παρουσιάσεις σε Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις, με αφορμή τις νέες αεροπορικές συνδέσεις, σε συνεργασία με την Aegean airlines και με ταξιδιωτικούς πράκτορες από χώρες και των Βαλκανίων και όχι μόνο», αναφέρει ο αντιδήμαρχος Τουρισμού της Καλαμάτας.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχεδιασμός του επικοινωνιακού brand "Visit Kalamata", που περιλαμβάνει ταξιδιωτικό οδηγό, τουριστικούς χάρτες, σημεία ενδιαφέροντος και έντυπο υλικό για την προβολή της πόλης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Έμφαση δίνεται και σε κοντινούς προορισμούς, όπως τα Ανάκτορα του Νέστορα, τα Σπήλαια Διρού και η Αρχαία Μεσσήνη. Άλλωστε, η γεωγραφική θέση της πόλης την καθιστά ιδανική αφετηρία για μονοήμερες εκδρομές: απέχει 30 λεπτά από τον Ταΰγετο και την Αρχαία Μεσσήνη, 45 λεπτά από τη Δυτική Μάνη, 1 ώρα από την Πύλο, 1 ώρα από τη Σπάρτη, και 1 ώρα και 15 λεπτά από την Αρχαία Ολυμπία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ