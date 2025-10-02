43% αυξήθηκαν τα ταξιδιωτικά έσοδα στην Πελοπόννησο - Λόγω της αύξησης επισκεπτών το πρώτο εξάμηνο του 2025

eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 02 Οκτωβρίου 2025

Ανάλυση: Θανάσης Λαγός

 

Αύξηση 43%, την δεύτερη μεγαλύτερη στην Ελλάδα, παρουσίασαν τα ταξιδιωτικά έσοδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου το  πρώτο φετινό εξάμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα. Η μεγάλη αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται τόσο στην αύξηση κατά 27,7% των επισκέψεων όσο και κατά 21,3% των διανυκτερεύσεων. Σε απόλυτους αριθμούς το πρώτο εξάμηνο του 2025 τα ταξιδιωτικά έσοδα ανήλθαν στα 158,6 εκατ. ευρώ ενώ πέρσι το ίδιο χρονικό διάστημα διαμορφώθηκαν στα 110,9 εκατ. ευρώ. Φέτος το πρώτο εξάμηνο καταγράφηκαν 347,1 χιλιάδες επισκέψεις και 2,2 εκατ. διανυκτερεύσεις ενώ πέρσι είχαν καταγραφεί 271,8 χιλιάδες επισκέψεις και 1,8 εκατ. διανυκτερεύσεις.

Περισσότερα στοιχεία για όλες της Περιφέρειες παρουσιάζονται στον πίνακα:

