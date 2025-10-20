Στην Καλαμάτα το κρουαζιερόπλοιο “Balmoral” με πάνω από 1.000 επισκέπτες

Το κρουαζιερόπλοιο μετέφερε 1.093 επιβάτες, στην πλειοψηφία τους Βρετανοί πολίτες και πλήρωμα 540 ατόμων.

Σύμφωνα με το Δήμο Καλαμάτας, ξεκίνησε την κρουαζιέρα του από τη Μεγάλη Βρετανία, έχοντας ήδη επισκεφθεί το Αργοστόλι, ενώ μετά την Καλαμάτα θα συνεχίσει το ταξίδι του με επόμενο σταθμό τον Πειραιά και στη συνέχεια θα προσεγγίσει διάφορα νησιά των Κυκλάδων.

Η υποδοχή των επισκεπτών στην Καλαμάτα πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με εκατοντάδες επιβάτες να επισκέπτονται τα infopoint kiosks στην παραλιακή ζώνη και στο Ιστορικό Κέντρο, αναζητώντας πληροφορίες για την πόλη, τις διαδρομές και τις πολιτιστικές εμπειρίες. Σημειώνεται ότι η πλειοψηφία των επισκεπτών, κατά την παραμονή του πλοίου στο λιμάνι της Μεσσηνιακής πρωτεύουσας, περιηγήθηκε στην πόλη της Καλαμάτας, ενώ άλλοι μετέβησαν με λεωφορεία σε κοντινούς προορισμούς (Αρχαία Μεσσήνη, Μυστρά κ.ά.).