11 δήμοι της Πελοποννήσου στην έκθεση τουρισμού “Philoxenia”

Περισσότερες από 400 επαγγελματικές συναντήσεις πραγματοποίησαν οι δήμοι της Πελοποννήσου στη 40ή Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia της HELEXPO στη Θεσσαλονίκη, όπου συμμετείχαν στο περίπτερο της Περιφέρειας Πελοποννήσου μαζί με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου .

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου, οι εκπρόσωποι των έντεκα δήμων είχαν επαφές με εμπορικούς επισκέπτες από δεκάδες χώρες όλων των ηπείρων, προωθώντας τις ακρογιαλιές, τα βουνά, την ιστορία, τον πολιτισμό και τη γαστρονομία της Πελοποννήσου. Σημαντική ήταν και η συμβολή του διημέρου γαστρονομίας και γνωριμίας, που οργάνωσαν η ΠΕΔ και η Αναπτυξιακή Πάρνων με τη συμμετοχή 110 επαγγελματιών από 36 χώρες.

Στην έκθεση συμμετείχαν οι δήμοι Γορτυνίας, Επιδαύρου, Ερμιονίδας, Ελαφονήσου, Καλαμάτας, Νότιας και Βόρειας Κυνουρίας, Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, Μονεμβασιάς, Ναυπλιέων και Σπάρτης.

Το περίπτερο της Πελοποννήσου επισκέφθηκαν ο ευρωπαίος επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας και η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, οι οποίοι συναντήθηκαν με τον πρόεδρο της ΠΕΔ Πελοποννήσου και δήμαρχο Καλαμάτας Αθανάσιο Βασιλόπουλο, τον αντιπρόεδρο και δήμαρχο Ερμιονίδας Γιάννη Γεωργόπουλο, δημάρχους και αντιδημάρχους των δήμων που συμμετείχαν, καθώς και τον αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Θάνο Μιχελόγγονα.

Την έκθεση επισκέφθηκαν επίσης κυβερνητικά στελέχη, βουλευτές, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, καθώς και η διοίκηση της ΔΕΘ – HELEXPO.

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, οι αντιδήμαρχοι Τουρισμού και τα στελέχη των δήμων είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν με στοχευμένο τρόπο τους προορισμούς τους, επιδιώκοντας την αύξηση της επισκεψιμότητας και τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου στην Πελοπόννησο.