Θα πληρώσουμε τον κούκο αηδόνι!

Η επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου την περασμένη εβδομάδα στα εργοτάξια του δρόμου Καλαμάτα - Μεθώνη κατέληξε στην αποδοχή της ευθύνης του Δημοσίου για την καθυστέρηση των 15 μηνών στο έργο. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών αποδέχτηκε ότι ευθύνεται το Δημόσιο για την καθυστέρηση των απαλλοτριώσεων και, για τον λόγο αυτό, θα αποζημιωθεί η εταιρεία. Μένει να δούμε το ποσό, το οποίο όλοι εκτιμούν ότι θα είναι σημαντικό. Να σημειώσουμε εδώ ότι το τελευταίο διάστημα στα εργοτάξια υπήρχαν σταματημένα μηχανήματα και φορτηγά υπεργολάβων, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι περίμεναν χρήματα για να συνεχίσουν να δουλεύουν. Φαίνεται, λοιπόν, πως τα χρήματα βρέθηκαν!

Όλο αυτό που συμβαίνει είχε επισημανθεί από αυτήν τη στήλη ότι θα συμβεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ήταν απολύτως αναμενόμενο για όποιον γνωρίζει το πώς λειτουργεί το σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων. Ήταν η λογική κατάληξη όλων όσα είχαν προηγηθεί, από την αλλαγή της χάραξης του έργου μέχρι τη μέθοδο κατασκευής που επιλέχθηκε.

Αλήθεια, γιατί η ευθύνη είναι αποκλειστικά του Δημοσίου; Οι μελέτες είχαν ολοκληρωθεί και, εάν ναι, μπορεί κάποιος να μας πει πού και πώς ακριβώς θα συνδεθεί ο δρόμος στον κόμβο Ζαφείρη στο Ασπρόχωμα; Τι ακριβώς πρέπει να απαλλοτριωθεί και πότε θα ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη διαδικασία; Αφού οι απαλλοτριώσεις έγιναν με τη χρήση του νόμου για τα Ολυμπιακά Έργα, γιατί υπήρξε καθυστέρηση -και μάλιστα με ευθύνη του Δημοσίου; Δεν προσδοκούμε απαντήσεις, όλοι γνωρίζουν.

Η λογική είναι επίσης γνωστή: «Έτσι γίνεται». Μην μιλάς, μην ρωτάς -κινδυνεύει να μην γίνει το έργο. Και τέλος πάντων, έτσι προχωρούν τα έργα στην Ελλάδα: Ξεκινούν ως μια γρήγορη και οικονομική λύση και καταλήγουν σε μια πανάκριβη κατασκευή, εκτός κάθε χρονοδιαγράμματος και πρόβλεψης. Έχουμε υποστηρίξει ότι το τελικό κόστος κατασκευής του δρόμου θα είναι ιδιαίτερα υψηλό και φαίνεται ότι, δυστυχώς, θα επιβεβαιωθούμε.

Αμέσως μετά την πανηγυρική επίσκεψη και την αισιοδοξία που βγήκε προς τα έξω, είχαμε υποστηρίξει ότι χρειάζεται απ’ όλους προσοχή στις τεχνικές και οικονομικές εκκρεμότητες, προκειμένου να μην πέσουν αύριο-μεθαύριο όλοι από τα σύννεφα. Επειδή πίσω από τα χαμόγελα και τα μηχανήματα που δούλευαν ακόμα και τη νύχτα, την ώρα της επίσκεψης του κλιμακίου, κρύβονταν τελικά άλλα πράγματα, είμαστε πλέον περισσότερο επιφυλακτικοί και καχύποπτοι.

Τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται στη βιτρίνα και όποιος ενδιαφέρεται θα πρέπει να ανησυχήσει. Θα πληρώσουμε που θα πληρώσουμε τον κούκο αηδόνι, να προλάβουμε τουλάχιστον να τον δούμε!

panagopg@gmail.com