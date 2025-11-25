Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας: Ο Δ. Κατσαρός στη Σπάρτη στο φόρουμ για την αυτοδιοίκηση

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο Δημήτρης Κατσαρός τόνισε ότι το forum αποτέλεσε «ένα forum για μια αποκεντρωμένη, ανθεκτική και βιώσιμη αυτοδιοίκηση». Όπως σημείωσε, επρόκειτο για «μια αυθεντική συμμαχία για καλύτερες πόλεις και καλύτερη ζωή», δίνοντας έμφαση στον σεβασμό της βιοποικιλότητας της Πελοποννήσου.

Ο γενικός γραμματέας συνεχάρη τους διοργανωτές της δράσης, επισημαίνοντας τη σημασία της συνεργασίας και της ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ φορέων και αυτοδιοίκησης για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πόλεων και των τοπικών κοινωνιών.