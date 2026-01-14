Η αύξηση επισκέψεων φέρνει και περισσότερα έσοδα: Θετικά μηνύματα για τον τουρισμό

Τα ταξιδιωτικά έσοδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το πρώτο εννεάμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024, αυξήθηκαν κατά 23,% επειδή αυξήθηκαν οι επισκέψεις κατά 16,3%, οι διανυκτερεύσεις κατά 13,2% η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη κατά 6%, και η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση κατά 8,9%. Έτσι άσκησε μικρότερη επίδραση στα ταξιδιωτικά έσοδα η μείωση της διαμονής κατά 2,7%.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου αυξήθηκε από 507,4 ευρώ το 2024 σε 538 ευρώ το 2025. Στην Ελλάδα αυξήθηκε από 532,1 ευρώ το 2024 σε 552,7 το 2025. Η μεγαλύτερη μέση δαπάνη ανά επίσκεψη το 2025 καταγράφηκε στο Νότιο Αιγαίο (914 ευρώ) και η μικρότερη στη Δυτική Μακεδονία (195,7 ευρώ).

Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου αυξήθηκε από 68,5 ευρώ το 2024 σε 74,6 ευρώ το 2025. Στην Ελλάδα αυξήθηκε από 88,9 ευρώ το 2024 σε 97 το 2025. Η μεγαλύτερη μέση δαπάνη ανά επίσκεψη το 2025 καταγράφηκε στο Νότιο Αιγαίο (1258,5 ευρώ) και η μικρότερη στην Κεντρική Μακεδονία (56,7 ευρώ).

Η μέση διάρκεια παραμονής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου μειώθηκε από 7,4 διανυκτερεύσεις το 2024 σε 7,2 διανυκτερεύσεις το 2025. Στην Ελλάδα μειώθηκε από 6 διανυκτερεύσεις το 2024 σε 5,7 το 2025. Η μεγαλύτερη μέση διάρκεια παραμονής ανά το 2025 καταγράφηκε στο Βόρειο Αιγαίο (9,8 διανυκτερεύσεις ) και η μικρότερη στη Δυτικής Μακεδονία (3,1 διανυκτερεύσεις).

Ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Πελοποννήσου Θάνος Μιχελόγγονας σχολιάζοντας τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας δήλωσε: «Τα στοιχεία του 3ου τριμήνου δείχνουν μια θετική πορεία για τον τουρισμό της Πελοποννήσου, η οποία σε βασικούς δείκτες κινείται ταχύτερα από τον εθνικό μέσο όρο. Τα δεδομένα αυτά δεν αποτελούν λόγο εφησυχασμού, αλλά σημείο αναφοράς για πιο συστηματικό και τεκμηριωμένο σχεδιασμό. Με βάση το όραμα του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού, στόχος μας είναι η ενίσχυση της ποιότητας, της βιωσιμότητας και της ισόρροπης ανάπτυξης του προορισμού, μέσα από καλύτερο συντονισμό και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του τόπου».

Περισσότερα στοιχεία παρουσιάζονται στον πίνακα: