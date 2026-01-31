Σε αναπτυξιακή τροχιά το “Καπετάν Βασίλης”

Ο Αερολιμένας Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» καταγράφει μια εντυπωσιακή αναπτυξιακή τροχιά την τελευταία τριετία με τις συνολικές πτήσεις να αυξάνονται, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΥΠΑ κατά 643 κινήσεις σημειώνοντας άνοδο 17,6% από το 2023 έως το 2025. Η συνολική επιβατική κίνηση ακολούθησε ακόμη πιο έντονη πορεία με 65.687 επιπλέον ταξιδιώτες και ποσοστιαία αύξηση 21,7% μέσα στο ίδιο διάστημα, ενώ η αποτελεσματικότητα του Αεροδρομίου ενισχύθηκε καθώς ο μέσος όρος των επιβατών ανά πτήση αυξήθηκε κατά 2,9 άτομα καταγράφοντας άνοδο 3,5% στην πληρότητα των αεροσκαφών. Αυτά τα μεγέθη επιβεβαιώνουν ότι η Μεσσηνία αποτελεί πλέον έναν από τους ισχυρότερους πόλους έλξης στην ανατολική Μεσόγειο, την ίδια στιγμή που οι κρατικές υποδομές παραμένουν σε κατάσταση αναμονής και η γραφειοκρατία για την παραχώρηση του Αερολιμένα συνεχίζει να κινείται με ρυθμούς που δεν συμβαδίζουν με την πραγματικότητα της αγοράς. Η παραχώρηση πρέπει να ολοκληρωθεί πριν το Πάσχα, όταν και ξεκινά ουσιαστικά η ταξιδιωτική σεζόν, γιατί σε διαφορετική περίπτωση η μετάβαση από τη δημόσια στην ιδιωτική λειτουργία ενδέχεται να προκαλέσει «αναταράξεις» στις υπηρεσίες εδάφους

ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ

Το 2025 αναδείχθηκε το έτος των μεγάλων ρεκόρ για τον Αερολιμένα με τον Αύγουστο να καταγράφει το απόλυτο μηνιαίο υψηλό πτήσεων με 818 κινήσεις και το ιστορικό ρεκόρ επιβατών με 70.369 άτομα. Η αποδοτικότητα άγγιξε την κορυφή της τριετίας τον Σεπτέμβριο του 2025 με 101,4 επιβάτες ανά πτήση, αποδεικνύοντας ότι το Αεροδρόμιο λειτουργεί στο μέγιστο των δυνατοτήτων του κατά την περίοδο αιχμής. Στον αντίποδα, τα ελάχιστα μηνιαία μεγέθη υπενθυμίζουν τη σκληρή πραγματικότητα της εποχικότητας καθώς το ναδίρ των πτήσεων σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2023 με μόλις 30 κινήσεις. Η χαμηλότερη επιβατική κίνηση της τριετίας καταγράφηκε τον Ιανουάριο του 2025 με 991 άτομα και τη μικρότερη πληρότητα των 30 επιβατών ανά πτήση, γεγονός που εκθέτει την έλλειψη ουσιαστικού σχεδιασμού για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου από τους αρμόδιους φορείς.

Η συγκέντρωση της δραστηριότητας στο τετράμηνο από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο αναδεικνύει την τεράστια πίεση που δέχεται ο Αερολιμένας σε περιορισμένο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τα διασταυρωμένα στοιχεία της περιόδου 2023-2025 το συγκεκριμένο διάστημα πραγματοποιήθηκαν συνολικά 7.863 πτήσεις, αριθμός που αντιστοιχεί στο 65,2% του συνόλου των κινήσεων ολόκληρης της τριετίας. Η επιβατική κίνηση του τετραμήνου είναι ακόμη πιο συγκεντρωμένη καθώς διακινήθηκαν 714.573 άτομα αντιπροσωπεύοντας το 70,8% των συνολικών επιβατών της τριετίας. Αυτή η υπερφόρτωση των υποδομών μέσα σε μόλις 120 ημέρες εξηγεί τις εικόνες συνωστισμού που βιώνουν οι επισκέπτες μας ενώ η πολιτική ηγεσία συνεχίζει να αναλώνεται σε ανακοινώσεις για παραχωρήσεις που ακόμη περιμένουμε να υλοποιηθούν.

Η ανάλυση των επιμέρους κατηγοριών δείχνει μια έντονη ανισορροπία με τις πτήσεις εξωτερικού να αυξάνονται κατά 356 κινήσεις σημειώνοντας άνοδο 17,4% από το 2023 έως το 2025. Αντίθετα η κίνηση εσωτερικού παραμένει ο αδύναμος κρίκος με τις πτήσεις να μειώνονται κατά 97 κινήσεις καταγράφοντας πτώση 15,3% και τους εμπορικούς επιβάτες να περιορίζονται στους 23.242 το 2025. Την ίδια στιγμή η κατηγορία των αεροταξί γνωρίζει πρωτοφανή άνθηση με τις πτήσεις να αυξάνονται κατά 366 κινήσεις σημειώνοντας την εντυπωσιακή άνοδο του 38,7% μέσα στη διετία. Η εκρηκτική αυτή αύξηση συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία του Costa Navarino δημιουργώντας μια VIP αεροπορική γέφυρα για τουρισμό υψηλών εισοδημάτων η οποία όμως αναδεικνύει την ανάγκη για σύγχρονες δημόσιες συγκοινωνίες. Τέλος η σύνδεση του Αεροδρομίου με την Καλαμάτα και την Μεσσήνη μέσω του προαστιακού σιδηροδρόμου αποτελεί τη μόνη ορθολογική λύση για να μη λειτουργεί η ανάπτυξη μόνο για τους λίγους αλλά να βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο ολόκληρης της Μεσσηνίας.

Αναλυτικά στοιχεία για τις πτήσεις και τη επιβατική κίνηση του αεροδρομίου παρουσιάζονται στους πίνακες.