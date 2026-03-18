Στις 2 Απριλίου ανοίγει ξανά τις πύλες του το W Costa Navarino

Το resort επιστρέφει με ηχηρές συνέργειες, καθώς το φετινό πρόγραμμα υλοποιείται μέσα από συνεργασίες με βραβευμένους με αστέρια MICHELIN ΣΕΦ, ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΥΕΞΙΑΣ.

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ

Η γαστρονομική ταυτότητα του resort, την οποία επιμελείται ο Executive Chef Νίκος Μπίλλης, αντλεί έμπνευση από τη μεσσηνιακή κληρονομιά και τις τοπικές πρώτες ύλες. Η φιλοσοφία του συνδυάζει την εποχικότητα και την τοπικότητα με μια σύγχρονη προσέγγιση στην ελληνική κουζίνα. Οι επισκέπτες έχουν στη διάθεσή τους πέντε χώρους εστίασης, μεταξύ των οποίων ένα Beach Club:

• Parelia: Σε μια μοναδική παραθαλάσσια τοποθεσία, παρουσιάζει ένα μενού βασισμένο σε πιάτα για μοίρασμα, με εποχικά υλικά που αναδεικνύουν τον γαστρονομικό πλούτο της περιοχής.

• Piqantro Iberica: Με φόντο τον κόλπο του Ναβαρίνου από το Navarino Hills, προσφέρει μια σύγχρονη εμπειρία grill με premium κοπές κρεάτων και έντονες ιβηρικές επιρροές.

• W Lounge: Ένας χαλαρός all-day προορισμός για μεσογειακό comfort food, που φιλοξενεί mixologists από κορυφαία αθηναϊκά στέκια και ατμοσφαιρικές βραδιές με ήχους βινυλίου.

• Tsikna: Ένα νέο street-food concept που λειτουργεί στη Navarino Agora, εμπνευσμένο από τα παραδοσιακά αθηναϊκά σουβλατζίδικα, με εκλεκτά ελληνικά κρέατα.

Παράλληλα, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο επιστρέφει για τρίτη χρονιά η εμπειρία Chefs on the Beach. Υπό την καθοδήγηση του Νίκου Μπίλλη, βραβευμένοι σεφ μαγειρεύουν σε ανοιχτή φωτιά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους: Μιχάλη Μερζένη (17/7), Osman Sezener (31/7), Luca Piscazzi (10/8), Niklas Ekstedt (21/8), Γιώργο Κατάρα (28/8) και Παναγιώτη Γιακαλή (3/9).

ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ELECTRO VIBES

Τα Electro Vibes βρίσκονται στον πυρήνα της μουσικής ταυτότητας του resort. Υπό την επιμέλεια του Γιάννη Γεροντάκη (YERO) - Cozmo Athens, οι βραδιές ηλεκτρονικής μουσικής από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο φιλοξενούν δυναμικά DJ sets από τους Valeron, YERO, Maxi Meraki, Agent Greg, Junior Pappa, Manolaco, Chris IDH, Chris Child, Evanjelia, Nico Rac, Pedrik, Jay Greed, Korrila και Inassi.

Το μουσικό πρόγραμμα συμπληρώνουν τα vinyl listening sessions στο W Lounge και τα sunset gatherings στο Parelia με DJ sets στο ηλιοβασίλεμα. Στον τομέα του mixology, συνεχίζεται η συνεργασία με το βραβευμένο The Bar in Front of the Bar, το οποίο δημιουργεί signature cocktails με βότανα και φρούτα από τη μεσσηνιακή γη.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ

Το πρόγραμμα της σεζόν περιλαμβάνει σημαντικούς σταθμούς:

• Πάσχα στο Parelia: Τα έθιμα συναντούν τη γαστρονομία του Νίκου Μπίλλη, με live συναυλία από τον Χάρη Βαρθακούρη.

• 1 Μαΐου – Boho Beats & Blooms Festival: Ανοιξιάτικη γιορτή με δημιουργίες από άνθη, workshops και live μουσική.

• 31 Μαΐου – Holy Spirit Sounds: Γιορτή για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος με ηλεκτρονική μουσική από τους Maxi Meraki, Manolaco και YERO.

• 14–16 Αυγούστου – W Birthday Weekend: Το «W Panigiri» για τα τέσσερα χρόνια λειτουργίας, με live εμφανίσεις των Kadebostany και Parov Stelar.

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΕΥΕΞΙΑ ΣΤΟ AWAY® SPA

Το AWAY Spa εισάγει τη νέα φιλοσοφία «Root of Energy», η οποία βασίζεται στους πυλώνες Ενεργοποίηση, Αποκατάσταση και Επαναφορά. Τα πρωινά περιλαμβάνουν συνεδρίες Sunrise Energy Flow και Power Pilates, ενώ τα απογεύματα εστιάζουν στην αποκατάσταση με Ice Bath Sessions και Magnesium Apotherapy. Η ημέρα κλείνει με καθοδηγούμενο διαλογισμό και Sound & Stillness.

Φέτος φιλοξενούνται επίσης κορυφαίοι ειδικοί:

• Consuelo Saroyan (20/7 – 8/8): Με θεραπείες Conscious Body Therapy, shamanic drum journeys και yoga.

• Carlos Aparicio (10/8 – 29/8): Με μεθόδους Βιοκβαντικής για την ανακούφιση από το στρες και την ισορροπία του νευρικού συστήματος.

Το W Costa Navarino βρίσκεται στην περιοχή Navarino Bay στη Γιάλοβα και διαθέτει δωμάτια με άμεση πρόσβαση σε πισίνες, καθώς και σουίτες και βίλες με ιδιωτικές πισίνες. Ειδικά για τους επισκέπτες των OASIS villas, παρέχονται εξατομικευμένες υπηρεσίες, όπως curated μενού και private DJ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Costa Navarino, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του resort.