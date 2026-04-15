Σημαντική αύξηση επισκεπτών και εισπράξεων στην Πελοπόννησο: Σε τροχιά ανάκαμψης μπαίνει ο τουρισμός

Αύξηση καταγράφεται το 2025 σε επισκέψεις, διανυκτερεύσεις και εισπράξεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με την τουριστική δραστηριότητα να ενισχύεται τόσο σε όγκο όσο και σε αξία. Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας για το σύνολο του έτους (Ι–IV) αποτυπώνουν μια εικόνα δυναμικής ανάκαμψης, αλλά και μετατόπισης του μοντέλου προς υψηλότερη δαπάνη και συντομότερη παραμονή. Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου ενισχύει τη θέση της, αλλά δεν αλλάζει ακόμη κατηγορία. Η αύξηση των εισπράξεων βασίζεται σε τρεις παράγοντες: περισσότερους επισκέπτες, περισσότερες διανυκτερεύσεις και υψηλότερη δαπάνη. Ωστόσο, η υποχώρηση της διάρκειας παραμονής λειτουργεί ως «φρένο» στη μεγιστοποίηση των εσόδων.

Η επόμενη φάση για την περιοχή δεν αφορά μόνο την αύξηση των αφίξεων. Το πραγματικό στοίχημα είναι η ενίσχυση της παραμονής και η περαιτέρω αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Διαφορετικά, η ανάπτυξη θα συνεχίσει να στηρίζεται κυρίως στην αύξηση της τιμής και όχι στη διεύρυνση της εμπειρίας του επισκέπτη.

Συγκεκριμένα, οι επισκέψεις στην Πελοπόννησο ανήλθαν σε 828,3 χιλιάδες, από 601,2 χιλιάδες το 2024, σημειώνοντας αύξηση 37,8%. Αντίστοιχα, οι διανυκτερεύσεις έφτασαν τα 5,77 εκατομμύρια, από περίπου 4,45 εκατομμύρια το προηγούμενο έτος, παρουσιάζοντας άνοδο 29,7%. Η ενίσχυση αυτή του όγκου αποτυπώνει τη διεύρυνση της τουριστικής κίνησης στην περιοχή, με περισσότερους επισκέπτες να επιλέγουν την Πελοπόννησο και να παραμένουν για σημαντικό αριθμό ημερών.

Το πιο κρίσιμο στοιχείο, ωστόσο, αφορά τις εισπράξεις. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 428,7 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 305 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 40,5%. Η επίδοση αυτή δείχνει ότι η Περιφέρεια δεν αυξάνει μόνο τον όγκο του τουρισμού, αλλά και την αξία που παράγεται ανά επισκέπτη.

Η βελτίωση αυτή αποτυπώνεται καθαρά στους δείκτες δαπάνης. Η δαπάνη ανά επίσκεψη ανήλθε στα 538 ευρώ, από 507,4 ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 6%. Παράλληλα, η δαπάνη ανά διανυκτέρευση διαμορφώθηκε στα 74,6 ευρώ, από 68,5 ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 8,9%. Οι δείκτες αυτοί δείχνουν ότι ο επισκέπτης δαπανά περισσότερα χρήματα, είτε λόγω αυξημένων τιμών είτε λόγω αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος.

Την ίδια στιγμή, η μέση διάρκεια παραμονής υποχώρησε στις 7,2 ημέρες, από 7,4 ημέρες το 2024, παρουσιάζοντας μείωση 2,7%. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει μια ευρύτερη τάση που καταγράφεται σε πολλές Περιφέρειες της χώρας, με περισσότερες αλλά συντομότερες επισκέψεις.

Η Πελοπόννησος, με διάρκεια παραμονής άνω των 7 ημερών, εξακολουθεί να βρίσκεται σε σχετικά υψηλά επίπεδα σε σύγκριση με άλλες Περιφέρειες. Για παράδειγμα, στην Κεντρική Μακεδονία η διάρκεια περιορίζεται στις 3,9 ημέρες, στην Ήπειρο στις 2,1 ημέρες και στη Στερεά Ελλάδα στις 4,1 ημέρες. Ωστόσο, η μικρή κάμψη δείχνει ότι και η περιοχή εντάσσεται σταδιακά στο μοντέλο των πιο σύντομων ταξιδιών.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, η εικόνα παραμένει έντονα άνιση. Λίγες Περιφέρειες συγκεντρώνουν τη μεγάλη πλειονότητα των επισκέψεων, των διανυκτερεύσεων και των εισπράξεων. Το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη, η Αττική και τα Ιόνια Νησιά εξακολουθούν να κυριαρχούν, απορροφώντας το μεγαλύτερο μέρος της τουριστικής δαπάνης.

Η σύγκριση των δεικτών δαπάνης αναδεικνύει καθαρά τις διαφοροποιήσεις στο τουριστικό προϊόν. Στη δαπάνη ανά επίσκεψη, το Νότιο Αιγαίο προηγείται με 914 ευρώ, ακολουθούμενο από την Κρήτη με 690 ευρώ και το Βόρειο Αιγαίο με 660 ευρώ. Η Πελοπόννησος με 538 ευρώ βρίσκεται χαμηλότερα, αλλά πάνω από Περιφέρειες όπως η Κεντρική Μακεδονία και η Ήπειρος.

Αντίστοιχα, στη δαπάνη ανά διανυκτέρευση, την υψηλότερη επίδοση παρουσιάζει το Νότιο Αιγαίο με 128,5 ευρώ, ενώ ακολουθούν η Αττική με 119,3 ευρώ και η Ήπειρος με 115,8 ευρώ. Η Πελοπόννησος με 74,6 ευρώ κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα, γεγονός που δείχνει ότι εξακολουθεί να λειτουργεί ως πιο «προσιτός» προορισμός.

Οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις καταγράφονται σε Περιφέρειες που είτε αναβαθμίζουν το προϊόν τους είτε ανακάμπτουν από χαμηλή βάση. Η Ήπειρος εμφανίζει εντυπωσιακή άνοδο 57,1% στη δαπάνη ανά διανυκτέρευση, η Αττική 22,9% και το Νότιο Αιγαίο 18,5% στη δαπάνη ανά επίσκεψη. Στον αντίποδα, σημαντικές μειώσεις σημειώνονται στη Δυτική Ελλάδα (-21,6%), στη Δυτική Μακεδονία (-18,5%) και στην Κρήτη (-12,9%).

Η Πελοπόννησος κινείται με πιο ήπιους ρυθμούς, χωρίς ακραίες διακυμάνσεις. Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί είτε ως ένδειξη σταθερότητας είτε ως ένδειξη περιορισμένης δυναμικής σε σχέση με πιο «επιθετικούς» τουριστικά προορισμούς.

Τα στοιχεία παρουσιάζονται στους πίνακες: