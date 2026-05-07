Το φετινό Messinia Forum κέρδισε το στοίχημα και έστειλε μήνυμα: Η Μεσσηνία διεθνής τουριστικός και γαστρονομικός κόμβος

Η φετινή διοργάνωση «έσπασε» τα τοπικά σύνορα, αποκτώντας ισχυρό διεθνές εκτόπισμα με τη συμμετοχή προσωπικοτήτων και φορέων από τη Μάλτα, την Ιταλία, την Ισπανία και την Αγγλία. Ο Σ.Ε.Μ. και η ομάδα του Messinia Forum παρουσίασαν ένα ολιστικό, πολυεπίπεδο γεγονός, που μετέτρεψε την Καλαμάτα σε ένα ζωντανό εργαστήριο ανάπτυξης, συνδέοντας την ακαδημαϊκή γνώση με την επιχειρηματική πράξη. Ξεχωριστή παρουσία αποτέλεσε η Αντωνία Τριχοπούλου, διεθνώς αναγνωρισμένη για το έργο της γύρω από τη Μεσογειακή Διατροφή, η οποία έχει συμβάλει καθοριστικά στην επιστημονική τεκμηρίωση των οφελών της για την υγεία και τη μακροζωία. Η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πειραιώς Κωνσταντίνα Κοτταρίδη και οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Γιώργος Πανουτσόπουλος, Παρασκευή Ντετοπούλου, Ανάστασιος Κώτσιρας συνέβαλαν προς την ίδια κατεύθυνση. Το υψηλό επίπεδο της διοργάνωσης υπογραμμίστηκε από τον συντονισμό και την ενεργό συμμετοχή κορυφαίων δημοσιογράφων της ΕΡΤ, του Γαστρονόμου και της Καθημερινής, του Money & Tourism, της εφημερίδας Agrenda, του FNL Guide και άλλων μέσων, όπως ο Άγγελος Ρέντουλας, ο Κωνσταντίνος Δεριζιώτης, ο Θεόδωρος Ανδρεάδης – Συγγελάκης, η Μαρία Βασιλοπούλου, ο Ιωάννης Πανάγος, η Νιόβη Αναζίκου και ο Τάσος Μητσελής. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στη στρατηγική προώθησης της Μεσσηνίας ως προορισμού, με τη συμμετοχή της Προέδρου του ΕΟΤ, Αγγελικής Βαρελά και της Διευθύντριας ΕΟΤ Λονδίνου, Ελένης Σκαρβέλη. Τα στελέχη του ΕΟΤ εξήραν τη δυναμική της online πλατφόρμας experienceskalamata.com, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό τους για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Παράλληλα, επισφράγισαν την έμπρακτη στήριξη του Οργανισμού σε κάθε μελλοντικό βήμα του εγχειρήματος, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην ανάδειξη της περιοχής. Επίσης η παρουσία για ακόμη μία χρονιά του Διευθυντή Ανάπτυξης της Fraport Greece, Γιώργου Βήλου ανέδειξε τον ρόλο των υποδομών στην ανάπτυξη και προσβασιμότητα των προορισμών. Η γαστρονομική ταυτότητα του Forum και η έμφαση στην εντοπιότητα επισφραγίστηκε από την παρουσία κορυφαίων chef. Ο Λευτέρης Λαζάρου, αναπόσπαστο κομμάτι του θεσμού από την πρώτη κιόλας ημέρα, μαζί με τους Σωτήρη Ευαγγέλου, Νένα Ισμυρνόγλου, Μιχάλη Χάσικο, Νίκο Πασπάλη, Ιάκωβο Απέργη και Bertrand Valegeas έδωσαν το στίγμα της σύγχρονης ελληνικής κουζίνας. “Στο 4ο Messinia Forum με την πολύτιμη συμβολή τους καταφέραμε να δημιουργήσουμε μία γέφυρα γαστρονομίας, που ένωσε το Βορρά με τον Νότο μέσω της Μεσσηνίας, παντρεύοντας γεύσεις και εμπειρίες από την Θεσσαλονίκη και το Νυμφαίο μέχρι την Μεσσηνία και την Κρήτη” τονίζεται από τους διοργανωτές. Παράλληλα, το Forum έφερε στην καρδιά της Μεσσηνίας την εμπειρία παγκόσμιων θεσμών και προσωπικοτήτων: Εκπρόσωποι από τη Μάλτα, όπως η Mona Khalilieh, o Leslie Vella και Andrew Agius Muscat παρουσίασαν επιτυχημένα μοντέλα τουριστικής ανάπτυξης, εστιάζοντας στη βιωσιμότητα και την ανάγκη για μια ενιαία μεσογειακή στρατηγική στην προβολή τοπικών προϊόντων.

Η Begoña Rodríguez ανέλυσε το μοντέλο που μετέτρεψε τη Χώρα των Βάσκων σε παγκόσμιο σημείο αναφοράς. Τον διεθνή χαρακτήρα του Forum ενίσχυσαν προσωπικότητες όπως ο καθηγητής τουριστικού marketing Δημήτρης Μπούχαλης, ο Ιταλός καθηγητής Paolo Corvo, ο οποίος ανέλυσε τη σύνδεση γαστρονομίας και κοινωνικής ταυτότητας ως εργαλείο ενίσχυσης του τουριστικού brand και ο Chris Wright, ο οποίος ανέλυσε την βρετανική «τουριστική αγορά». Ο Ivor Ambrose και η Κατερίνα Παπαμιχαήλ (ENAT) έθεσαν τις βάσεις για τον τουρισμό χωρίς αποκλεισμούς, τονίζοντας την ηθική και επιχειρηματική αξία της προσβασιμότητας. Ο Άγγελος Ρέντουλας και ο Λευτέρης Λαζάρου κέρδισαν το κοινό αναδεικνύοντας τη γεύση ως το «DNA» του τουριστικού μας προϊόντος. Στην πιο συγκινητική στιγμή, ο Παραολυμπιονίκης Αντώνης Τσαπατάκης έδωσε το έναυσμα για μια κοινωνία χωρίς εμπόδια, συμμετέχοντας ενεργά στη θεματική για τον προσβάσιμο τουρισμό, παρουσία όλων των εμπλεκόμενων στο συμπεριληπτικό πρόγραμμα για το Βαγόνι (Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ΚΔΑΠμεΑ Καλαμάτας, ΕΕΕΕΚ, ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ, ΚΕΦΙΑΠ).

ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ

Κεντρική θέση στο 4ο Messinia Forum είχαν οι τοπικοί παραγωγοί και τυποποιητές, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά, παρουσιάζοντας προϊόντα που αποτυπώνουν τον χαρακτήρα της μεσσηνιακής γης. Οινοποιοί, μεσσηνιακές ζυθοποιίες και παραγωγοί αποσταγμάτων ανέδειξαν τον πλούτο της περιοχής, ενισχύοντας τη σύνδεση της αγροδιατροφής με την τουριστική εμπειρία. Ο υπαίθριος χώρος του Μεγάρου Χορού πλημμύρισε από αρώματα και γεύσεις της μεσσηνιακής γης, προσφέροντας μία αυθεντική εμπειρία στους επισκέπτες. Το Messinia Forum συνεχίζει να ανοίγει δρόμους εξωστρέφειας και ποιότητας, χτίζοντας μια Μεσσηνία έτοιμη να πρωταγωνιστήσει διεθνώς και να υποδέχεται επισκέπτες 365 ημέρες τον χρόνο.

Μέσα από θεματικά panels και workshops, εστίασε στο πώς ένας τόπος μπορεί να εξελιχθεί σε γαστρονομικό προορισμό, ξεκινώντας από το έδαφος και την παραγωγή και φτάνοντας σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική. Η σύνδεση διαφορετικών κλάδων —από την πρωτογενή παραγωγή έως την εστίαση και τον τουρισμό— αποτέλεσε βασικό άξονα της διοργάνωσης. Σε αυτό το κομμάτι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο οι ομιλητές, Βασίλειος Γιαννόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Δημήτρης Μουντάκης, Μέλος ΔΣ Επιμελητηρίου Χανίων, Τζένη Αργυρίου, Καλλιτεχνική Διευθύντρια Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, Αλέξανδρος Κουρής, Ιδρυτής της μπίρας «ΝΗΣΟΣ» Δημήτριος Καλαϊτζιδάκης, Διευθυντής Λειτουργικού της Grecotel, Γεώργιος Παπασταματίου, Επικεφαλής Υποδιεύθυνσης Αξιολόγησης Παραγόντων ESG & Βιωσιμότητας της Εθνικής Τράπεζας, Ελένη Κολοφωτιά, Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Δημοσθένης Μπρούσαλης, Γενικός Διευθυντής Dasc Branding, Χρήστος Μπιτζής, Digital Advertising Expert of Nelios, Αναστάσιος Κωνσταντάρος, Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Προώθησης Ροδιακού Τουρισμού, Ιωάννης – Παύλος Γιώτης, Luxury Hospitality Concierge και Βασίλειος Σιδηρόπουλος, Ιδιοκτήτης της εταιρείας «Μπαχάρι είν’ η ζωή μας». Παράλληλα, το Λύκειο Ελληνίδων Καλαμάτας με την παρουσία εκπροσώπων του μετέφερε την παράδοση της Πελοποννήσου, ο Σκιτσοφρενής δημιούργησε ζωντανά έναν συμβολικό καμβά με τίτλο «Μικρές Πατρίδες Γεύσεων», ο όμιλος Μαγειρικής του 10ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας απέδειξε ενεργά ότι οι σωστές διατροφικές συνήθειες χτίζονται σταθερά από μικρή ηλικία, ενώ την υγειονομική κάλυψη ανέλαβε το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Πολύτιμη ήταν η συνεισφορά των σημαντικών εκπροσώπων της Μεσσηνιακής Γαστρονομίας από επαγγελματίες σεφ που δημιούργησαν εμπνευσμένα πιάτα με βάση τα τοπικά προϊόντα όπως η Γεωργία Κουτσούκου, ο Νικήτας Μπατσικούρας, ο Κωνσταντίνος Βασιλειάδης, ο Μάνος Φωτόπουλος, ο Λεωνίδας Κυριακόπουλος, ο Στέλιος Ραπτέας, ο Χρήστος Χρονόπουλος και ο Πέτρος Βρυώνης.