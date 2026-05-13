Ο Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας στο Βαλτεσινίκο Αρκαδίας

«Η διαδρομή μας θα κινηθεί σε πανέμορφα μονοπάτια της περιοχής, μέσα σε δάσος ελάτης, με υπέροχη θέα στα αρκαδικά βουνά και στάσεις για ξεκούραση και φωτογραφίες. Μετά την πεζοπορία θα υπάρχει ελεύθερος χρόνος για καφέ ή φαγητό», σημειώνεται. Η αναχώρηση έχει οριστεί για τις 7 το πρωί από τα γραφεία του συλλόγου. Ο βαθμός δυσκολίας είναι 1+ (εύκολη διαδρομή, κατάλληλη για αρχάριους με καλή φυσική κατάσταση), η απόσταση είναι 15 χλμ. και η διάρκεια της πορείας περίπου 5,5 ώρες. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Σταύρο Καλιανιώτη στο 6945750683, κατά τις απογευματινές ώρες.