«Η διαδρομή μας θα κινηθεί σε πανέμορφα μονοπάτια της περιοχής, μέσα σε δάσος ελάτης, με υπέροχη θέα στα αρκαδικά βουνά και στάσεις για ξεκούραση και φωτογραφίες. Μετά την πεζοπορία θα υπάρχει ελεύθερος χρόνος για καφέ ή φαγητό», σημειώνεται. Η αναχώρηση έχει οριστεί για τις 7 το πρωί από τα γραφεία του συλλόγου. Ο βαθμός δυσκολίας είναι 1+ (εύκολη διαδρομή, κατάλληλη για αρχάριους με καλή φυσική κατάσταση), η απόσταση είναι 15 χλμ. και η διάρκεια της πορείας περίπου 5,5 ώρες. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Σταύρο Καλιανιώτη στο 6945750683, κατά τις απογευματινές ώρες.
Τετάρτη, 13 Μαϊος 2026 16:00
Ο Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας στο Βαλτεσινίκο Αρκαδίας
Πεζοπορική εξόρμηση στο γραφικό Βαλτεσινίκο Αρκαδίας, ένα από τα ομορφότερα ορεινά χωριά της Γορτυνίας, χτισμένο μέσα στα έλατα και γεμάτο παραδοσιακή αρχιτεκτονική, διοργανώνει την Κυριακή ο Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας.
