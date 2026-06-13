Την προβολή της Πελοποννήσου στην τουρκική τουριστική αγορά ενισχύουν ο ΕΟΤ και η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσω ταξιδιού εξοικείωσης που πραγματοποιήθηκε από τις 26 έως τις 31 Μαΐου.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του ΕΟΤ, η Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Τουρκίας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια, φιλοξένησε δημιουργούς ψηφιακού περιεχομένου, με στόχο την ανάδειξη της Πελοποννήσου ως προορισμού για όλο τον χρόνο.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε επισκέψεις σε Μυστρά, Παλαμήδι, Ακροναυπλία, Μονεμβασιά, Σπήλαιο Καστανιάς, Ταίναρο, Αρεόπολη, Γερολιμένα, Βάθεια, Καρδαμύλη, Ελαφόνησο και Καλαμάτα.

Η δράση αποτελεί την πρώτη οργανωμένη συνεργασία του Γραφείου ΕΟΤ Τουρκίας με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την προβολή του προορισμού στο τουρκικό κοινό. Όπως επισημαίνεται, η τουρκική αγορά παρουσιάζει αυξανόμενο ενδιαφέρον για ταξιδιωτικές εμπειρίες που συνδυάζουν πολιτισμό, φύση, γαστρονομία και βιωματικές δραστηριότητες.