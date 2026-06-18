Καλαμάτα: Το τουριστικό τρενάκι επιστρέφει με δύο νέες διαδρομές

Έτοιμο να σφυρίξει ξανά στους δρόμους της Καλαμάτας είναι το τουριστικό τρενάκι, αυτή τη φορά μέσα από δύο διαφορετικές διαδρομές, οι οποίες θα καλύπτουν τόσο τη θερινή περίοδο όσο και την περιηγητική εμπειρία των επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Η επιτυχία που κατέγραψε το τουριστικό τρένο στην Καλαμάτα την περίοδο των Χριστουγέννων έδειξε ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται απλώς για μια εποχική «ατραξιόν», αλλά για ένα μέσο με σταθερή απήχηση, προοπτική και δυνατότητα να ενταχθεί πιο ουσιαστικά στην τουριστική ταυτότητα της πόλης.

Η πρώτη διαδρομή αφορά τη θερινή λειτουργία του τρένου στη Ναυαρίνου. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η αφετηρία θα βρίσκεται στην οδό Ακρίτα, μεταξύ των οδών Κορώνης και Σανταρόζα. Από εκεί το τουριστικό τρενάκι θα κινείται προς τον κόμβο “Φωτεινή” και στη συνέχεια θα επιστρέφει, προσφέροντας μια βόλτα στην παραλιακή πλευρά της πόλης.

Η δεύτερη διαδρομή αφορά μια ειδική περιηγητική διαδρομή, η οποία θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου στην Καλαμάτα. Και η διαδρομή αυτή προτάθηκε μετά από αίτημα της εταιρείας Open Top Bus Hellas Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, με πρωτοβουλία του Αστικού ΚΤΕΛ, και έχει ως στόχο την ενίσχυση της τουριστικής προβολής της πόλης, καθώς και την παροχή μιας οργανωμένης εμπειρίας περιήγησης στους επισκέπτες.

Το τουριστικό τρένο θα κινείται σε βασικούς οδικούς άξονες της Καλαμάτας, περνώντας από σημεία τουριστικού, πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος. Ως αφετηρία της νέας ειδικής διαδρομής καθορίζεται η οδός Κροντήρη, ενώ το συνολικό μήκος της διαδρομής θα είναι 6,7 χιλιόμετρα.

Η διαδρομή θα διέρχεται, μεταξύ άλλων, από τις οδούς Μακεδονίας, Αριστομένους, Δημοτικού Πάρκου, Ψαρών, Αναλήψεως, Τσαμαδού, Ναυαρίνου, Ηρώων, Βασιλέως Γεωργίου, Ακρίτα, Παλαιολόγου, Υπαπαντής, Φαρών, Σταδίου, 23ης Μαρτίου και Νέδοντος, καταλήγοντας ξανά στην οδό Κροντήρη. Για τη λειτουργία της αφετηρίας στην Κροντήρη προβλέπεται η κατάργηση της υφιστάμενης στάσης αστικού λεωφορείου στο συγκεκριμένο σημείο.

Η περιηγητική διαδρομή δεν θα έχει σχέση με τη θερινή διαδρομή που έχει δρομολογηθεί. Σε πρώτη φάση, το πλάνο των δρομολογίων θα αφορά κυρίως το Σάββατο και την Κυριακή, καθώς και άλλα εμπορικά τριήμερα ή ειδικές ημέρες κατά τις οποίες πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και η επισκεψιμότητα στην πόλη είναι αυξημένη.

Ως προς τις ώρες λειτουργίας, ο σχεδιασμός προβλέπει ότι η καλοκαιρινή διαδρομή θα πραγματοποιείται καθημερινά από αργά το απόγευμα και μετά, ώστε οι θερμοκρασίες να είναι πιο ήπιες και οι συνθήκες καταλληλότερες για μικρούς και μεγάλους. Αντίθετα, η περιηγητική διαδρομή που θα λειτουργεί όλο τον χρόνο θα αφορά ώρες εντός της ημέρας. Η συχνότητα των δρομολογίων αναμένεται να γίνει γνωστή με την έναρξη του εγχειρήματος.

Σε ό,τι αφορά το κόστος των διαδρομών, το αντίτιμο αναμένεται να οριστεί στα 5 ευρώ για τους ενήλικες και στα 3 ευρώ για τα παιδιά.

Μιλώντας στην «Ε», ο πρόεδρος του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας, Θανάσης Πατικόπουλος, ανέφερε πως καλώς εχόντων των πραγμάτων, τα δρομολόγια θα ξεκινήσουν από τα τέλη της επόμενης εβδομάδας, ενδεχομένως από το Σάββατο 27/6.

Για τη θερινή διαδρομή σημείωσε ότι τα δρομολόγια θα ξεκινούν περίπου από τις 7.30 μ.μ. με 8 μ.μ., ώστε οι συνθήκες να είναι κατάλληλες για περιήγηση. Όπως ανέφερε, απομένουν ακόμη ορισμένες εκκρεμότητες ως προς την αφετηρία στην οδό Ακρίτα για το θερινό δρομολόγιο, ενώ και στην οδό Κροντήρη, για τη διαδρομή που θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, υπολείπονται κάποιες τεχνικές προσθήκες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις συνεδριάσεις που προηγήθηκαν στη Δημοτική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο εκφράστηκαν επιφυλάξεις και προβληματισμοί για το κατά πόσο το τουριστικό τρενάκι θα μπορούσε να επιβαρύνει το κυκλοφοριακό. Ωστόσο, βάσει της εμπειρίας από τις ημέρες των εορτών, όπως τονίστηκε από τη δημοτική αρχή, δεν δημιουργήθηκαν ζητήματα, κάτι που αναμένεται και το καλοκαίρι.

Η ανταπόκριση πάντως που καταγράφηκε στα τέλη του 2025 και στις αρχές του 2026, πέρα από την επιτυχία μιας εορταστικής δράσης, ανέδειξε και μια ευρύτερη τάση: την επιθυμία της τοπικής κοινωνίας να επανασυνδεθεί με τη σιδηροδρομική μετακίνηση. Η εικόνα εκατοντάδων επιβατών καθημερινά έδειξε πως η Καλαμάτα όχι μόνο θυμάται τον σιδηρόδρομο, αλλά φαίνεται έτοιμη να στηρίξει και την επαναλειτουργία του σε πιο ουσιαστικό επίπεδο στο μέλλον, κάτι που αποδείχτηκε και από τις πρόσφατες εκδηλώσεις στον Σιδηροδρομικό Σταθμό.

Τ.Αν.