Η Πύλος στα δρομολόγια κρουαζιέρας της Explora Journeys

Την ένταξη της Πύλου στο δίκτυο προορισμών της ανακοίνωσε η Explora Journeys, το πολυτελές brand θαλάσσιων ταξιδιών του Τμήματος Κρουαζιέρας της MSC Group, ενισχύοντας την παρουσία της στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο.

Η εταιρεία προσέθεσε την Πύλο στα δρομολόγια του κρουαζιερόπλοιου EXPLORA II, ενώ παράλληλα επανέφερε και την Αμοργό στο πρόγραμμά της. Η πρώτη προσέγγιση στην Πύλο πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαΐου 2026 και συνολικά προγραμματίζονται εννέα προσεγγίσεις μέσα στη φετινή χρονιά.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η επιλογή της Πύλου αντανακλά τη στρατηγική της για την ανάδειξη προορισμών με ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα, αυθεντικές εμπειρίες και ξεχωριστό φυσικό περιβάλλον. Η Ελλάδα εξακολουθεί να κατέχει κεντρική θέση στα μεσογειακά δρομολόγια της Explora Journeys, με περισσότερους από 20 ελληνικούς προορισμούς να περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του 2026.

Ο επικεφαλής Σχεδιασμού Δρομολογίων και Εμπειριών Ξηράς της εταιρείας, Justin Poulsen, δήλωσε ότι η προσθήκη της Πύλου δίνει στους ταξιδιώτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν μια διαφορετική όψη της Ελλάδας, συνδυάζοντας αυθεντικές πολιτιστικές εμπειρίες με τη φυσική ομορφιά και την ιδιαίτερη ταυτότητα της περιοχής.