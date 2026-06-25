eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026 13:44

Η Πύλος στα δρομολόγια κρουαζιέρας της Explora Journeys

Γράφτηκε από την

Η Πύλος στα δρομολόγια κρουαζιέρας της Explora Journeys

Navarino Agora

 

Την ένταξη της Πύλου στο δίκτυο προορισμών της ανακοίνωσε η Explora Journeys, το πολυτελές brand θαλάσσιων ταξιδιών του Τμήματος Κρουαζιέρας της MSC Group, ενισχύοντας την παρουσία της στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο.

Η εταιρεία προσέθεσε την Πύλο στα δρομολόγια του κρουαζιερόπλοιου EXPLORA II, ενώ παράλληλα επανέφερε και την Αμοργό στο πρόγραμμά της. Η πρώτη προσέγγιση στην Πύλο πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαΐου 2026 και συνολικά προγραμματίζονται εννέα προσεγγίσεις μέσα στη φετινή χρονιά.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η επιλογή της Πύλου αντανακλά τη στρατηγική της για την ανάδειξη προορισμών με ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα, αυθεντικές εμπειρίες και ξεχωριστό φυσικό περιβάλλον. Η Ελλάδα εξακολουθεί να κατέχει κεντρική θέση στα μεσογειακά δρομολόγια της Explora Journeys, με περισσότερους από 20 ελληνικούς προορισμούς να περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του 2026.

Ο επικεφαλής Σχεδιασμού Δρομολογίων και Εμπειριών Ξηράς της εταιρείας, Justin Poulsen, δήλωσε ότι η προσθήκη της Πύλου δίνει στους ταξιδιώτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν μια διαφορετική όψη της Ελλάδας, συνδυάζοντας αυθεντικές πολιτιστικές εμπειρίες με τη φυσική ομορφιά και την ιδιαίτερη ταυτότητα της περιοχής.

 

Κατηγορία Τουρισμός
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις