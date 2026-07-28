Μία ακόμη διεθνή διάκριση διεκδικεί η Πελοπόννησος

Πρόκειται για βραβεία στα οποία περισσότεροι από 200.000 ταξιδιώτες καλούνται κάθε χρόνο να ψηφίσουν τους αγαπημένους τους προορισμούς. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 4 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της World Travel Market London (WTM London), ενώ η ψηφοφορία θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 27 Οκτωβρίου.

Η νέα υποψηφιότητα έρχεται να προστεθεί στις πρόσφατες διεθνείς διακρίσεις της Πελοποννήσου. Είχε προηγηθεί η ένταξή της στη Good to Go List 2026 του Wanderlust, ανάμεσα στους 26 κορυφαίους προορισμούς του κόσμου, ενώ στη συνέχεια το Condé Nast Traveller την συμπεριέλαβε στους κορυφαίους προορισμούς που αξίζει να επισκεφθεί κανείς το 2026.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, οι διαδοχικές αυτές διακρίσεις επιβεβαιώνουν την ενίσχυση της διεθνούς αναγνωρισιμότητας της περιοχής και αποτελούν αποτέλεσμα της στρατηγικής προβολής που υλοποιείται μέσω του Visit Peloponnese, με έμφαση στη συνεργασία με διεθνή ταξιδιωτικά μέσα και οργανισμούς και στην ανάδειξη της αυθεντικής ταυτότητας του προορισμού.

Σε δήλωσή του, ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας σημειώνει ότι η νέα διάκριση αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την Πελοπόννησο και επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής εξωστρέφειας που εφαρμόζει η περιφερειακή αρχή υπό τον περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό. Όπως αναφέρει, η συστηματική παρουσία της Πελοποννήσου στα σημαντικότερα ταξιδιωτικά μέσα ενημέρωσης διεθνώς ενισχύει διαρκώς την αναγνωρισιμότητα και το κύρος του προορισμού.