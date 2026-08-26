Δύο ξενοδοχεία της νότιας Πελοποννήσου στους Times

Δύο ξενοδοχεία της νότιας Πελοποννήσου, το W Costa Navarino στη Μεσσηνία και το 100 Rizes Seaside Resort στη Μάνη, περιλαμβάνονται στην επιλογή των Times με τα 24 πιο εντυπωσιακά και καλαίσθητα παραθαλάσσια ξενοδοχεία της Ελλάδας.

Το W Costa Navarino παρουσιάζεται ως ιδανική επιλογή για δραστηριότητες. Η βρετανική εφημερίδα ξεχωρίζει τον σχεδιασμό του, τη χρήση φυσικών υλικών, την πισίνα υπερχείλισης και το παραλιακό κλαμπ Parelia, σε αμμώδη ακτή μήκους 450 μέτρων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις διαθέσιμες δραστηριότητες, όπως το τένις, το γκολφ, η αστροπαρατήρηση, η ευεξία, η παρατήρηση πουλιών και η συγκομιδή ελιάς. Το 100 Rizes Seaside Resort, κοντά στο Γύθειο, επιλέγεται για τη χαλαρή και διακριτική πολυτέλεια που προσφέρει.

Οι Times επισημαίνουν την αρχιτεκτονική του, η οποία αντλεί στοιχεία από τα παραδοσιακά πέτρινα κτίσματα της Μάνης, καθώς και την άμεση πρόσβαση σε θαλάσσιο όρμο και γειτονική αμμώδη παραλία. Το ξενοδοχείο διαθέτει επίσης κέντρο ευεξίας, δύο πισίνες και εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας. Στη λίστα περιλαμβάνονται συνολικά 24 μονάδες από την ηπειρωτική και τη νησιωτική Ελλάδα. Μεταξύ αυτών βρίσκονται ξενοδοχεία στη Μύκονο, την Κρήτη, τη Σαντορίνη, την Κέρκυρα, την Πάρο, την Αντίπαρο, τον Πόρο, τη Νάξο, τη Σάμο, την Κεφαλονιά, τη Σκιάθο, την Κω, τη Φολέγανδρο και τη Ζάκυνθο, καθώς και στη Χαλκιδική, την Ήπειρο και την Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Η επιλογή αναδεικνύει τη μεγάλη ποικιλία του ελληνικού ξενοδοχειακού προϊόντος, από μικρές μονάδες ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής έως πολυτελή συγκροτήματα με οργανωμένες παραλίες και πλήθος δραστηριοτήτων.