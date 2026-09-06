Δημήτρης Καραλής στην «Ε»: Η Μεσσηνία έχει τη δυναμική να απογειωθεί τουριστικά, αλλά χρειάζονται υποδομές και ουσιαστική στήριξη

Θετικό ως προς τις εντυπώσεις των επισκεπτών, αλλά σαφώς πιο σύνθετο όσον αφορά το οικονομικό αποτύπωμα στις επιχειρήσεις, χαρακτηρίζει το φετινό τουριστικό καλοκαίρι στη Μεσσηνία ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μεσσηνίας, Δημήτρης Καραλής.

Μιλώντας στην «Ε», ο κ. Καραλής κάνει τον πρώτο απολογισμό της τουριστικής περιόδου, επισημαίνοντας ότι οι υψηλές πληρότητες δεν μεταφράζονται αυτομάτως σε αντίστοιχη κερδοφορία, καθώς το λειτουργικό κόστος των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων εξακολουθεί να αυξάνεται.

Παράλληλα, αναφέρεται στη σημαντική συμβολή του εγχώριου τουρισμού, στις ξένες αγορές που στηρίζουν τη Μεσσηνία, στις δυνατότητες που δημιουργεί η διεθνής προβολή της περιοχής μέσα από την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, αλλά και στις προοπτικές επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μεσσηνίας στέκεται ιδιαίτερα στις ελλείψεις των υποδομών, με αιχμή το Αεροδρόμιο της Καλαμάτας και το οδικό δίκτυο, στις πιέσεις που δέχονται οι μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, αλλά και στην ανάγκη ουσιαστικής σύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα, τη γαστρονομία και τον πολιτισμό.

–Καθώς το καλοκαίρι ολοκληρώθηκε ημερολογιακά, ποιος είναι ο πρώτος απολογισμός για την τουριστική κίνηση στη Μεσσηνία;

Ο πρώτος απολογισμός ήταν, όπως πάντα, θετικός, κυρίως ως προς τις εντυπώσεις. Και αυτό επιβεβαιώνεται από τους επαναλαμβανόμενους επισκέπτες, κυρίως από τους Έλληνες, αλλά και από πολλούς ξένους που εκτιμούν το πλούσιο τουριστικό μας προϊόν σε επίπεδο θάλασσας, τοπίου, ιστορίας, πολιτισμού και, φυσικά, γαστρονομίας, χάρη και στη μεσογειακή διατροφή, της οποίας όλοι αναγνωρίζουν τη συμβολή στην υγεία και την ευεξία.

Ωστόσο, ενώ όλοι φεύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις και με διάθεση να ξαναέρθουν, αυτό που μένει πίσω στην τοπική οικονομία εξακολουθεί να αποτελεί ένα προβληματικό αποτέλεσμα.

-Σε σύγκριση με το καλοκαίρι του 2025, πώς κινήθηκαν φέτος οι αφίξεις, οι πληρότητες και, κυρίως, τα έσοδα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων;

Το διάστημα από τις 20 Ιουλίου έως και το τέλος Αυγούστου οι πληρότητες κινήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, με την κορύφωση να παρατηρείται από την 1η έως τις 20 Αυγούστου.

Τα έσοδα, όσο αυξημένα και αν ήταν, δεν κατάφεραν να καλύψουν το λειτουργικό κόστος των ξενοδοχείων, που παραμένει υψηλό εξαιτίας της ενέργειας, των ασφαλιστικών εισφορών, της προμήθειας υλικών κ.λπ. Αρκεί να αναφέρω ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, το δεύτερο τρίμηνο του 2026, δηλαδή τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, τα έσοδα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της Μεσσηνίας ανήλθαν σε 18.449 χιλ. ευρώ, έναντι 17.120 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Σημειώθηκε, δηλαδή, μια φαινομενική αύξηση 7,8%, όταν ο πληθωρισμός του τριμήνου ήταν τον Απρίλιο 5,4%, τον Μάιο 5,2% και τον Ιούνιο 3,4%. Με μέσο όρο περίπου 5%, αντιλαμβάνεστε πόσο απορροφήθηκαν τα έσοδα και τι απέμεινε για να καλυφθούν άλλα έξοδα, όπως συντήρηση, ανακαίνιση κ.λπ.

Και βέβαια, με τις εκτιμήσεις έως το τέλος του χρόνου να επιμένουν ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει στο 4%, αντιλαμβάνεστε πώς θα εξελιχθεί η τουριστική περίοδος, τη στιγμή που, ειδικά στην περιοχή μας, οι αυξήσεις στις τιμές των δωματίων κινούνται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, κάτω από τον πληθωρισμό, για να μην πω ότι είναι σχεδόν μηδενικές. Και ιδού το μέλλον, με στοιχεία:

Η ΕΛΣΤΑΤ δίνει τον Ιούλιο νέα αύξηση 0,4% στα τρόφιμα. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι το κόστος ενός ξενοδοχείου αυξήθηκε μόνο κατά 0,4%, επειδή το «ξενοδοχειακό καλάθι» έχει διαφορετική σύνθεση και περιλαμβάνει μεταφορές, ενέργεια, προσωπικό, αναλώσιμα κ.λπ.

Επιπλέον, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία παρουσίασε τον Ιούνιο ετήσια αύξηση 8,8%, ένδειξη ότι το κόστος στην αλυσίδα παραγωγής παραμένει πολύ υψηλότερο από αυτό που φαίνεται στον τελικό πληθωρισμό.

-Για την Πελοπόννησο;

Ειδικά στην Πελοπόννησο, τα χαρακτηριστικά είναι ιδιαίτερα: υπάρχει μεγάλο ποσοστό προμηθειών από τοπικούς παραγωγούς, έντονη εποχικότητα, σημαντικές μεταφορικές αποστάσεις για ορισμένα προϊόντα, μεγάλη διακύμανση στις τιμές του κρέατος, των ψαριών, των φρούτων και των λαχανικών, καθώς και διαφορετικό κόστος μεταξύ Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αργολίδας, Κορινθίας και Αχαΐας.

Μάλιστα, τον Ιούνιο οι αυξήσεις στα τρόφιμα αφορούσαν, μεταξύ άλλων, το κρέας, τα πουλερικά, τα γαλακτοκομικά, τα αυγά, τα φρούτα και τον καφέ, ενώ στην Πελοπόννησο καταγράφεται έντονη τουριστική ζήτηση το 2026.

Αν το ζητούμενο είναι το πραγματικό κόστος ενός ξενοδοχείου, οι μετρήσεις για τον προϋπολογισμό του 2026 στην Πελοπόννησο τοποθετούν τις αυξήσεις περίπου στα εξής επίπεδα: Τρόφιμα: +3% έως +6%, Ποτά: +2% έως +5%, Καθαριστικά και αναλώσιμα: +2% έως +4%, Λευκά είδη και αναλώσιμα δωματίων: +2% έως +5%,

Καύσιμα και μεταφορές: +5% έως +10%, Συνολικό κόστος προμηθειών: περίπου +4% έως +7%.

Αν δούμε και την εικόνα της εστίασης, εκεί η κατάσταση είναι ακόμη πιο δραματική: 37.358 χιλ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2026, έναντι 40.954 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, κάτι που σημαίνει μείωση κατά 8,8%.

Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναφέρω περισσότερα. Μίλησα με στοιχεία, ώστε να γίνει αντιληπτή η θέση στην οποία βρίσκεται η Μεσσηνία, αλλά και ολόκληρη η Πελοπόννησος στον τουρισμό.

–Ποιος στήριξε περισσότερο τη Μεσσηνία φέτος, ο εγχώριος τουρισμός ή οι επισκέπτες από το εξωτερικό; Υπάρχουν αγορές του εξωτερικού που ξεχώρισαν;

Όπως πάντα, οι Έλληνες. Είναι καλοί πελάτες, είναι πάντα ευπρόσδεκτοι και ξοδεύουν χρήματα στις διακοπές τους. Το πρόβλημα, όμως, είναι ότι η σεζόν των Ελλήνων είναι περιορισμένη, κατά βάση στους δύο μήνες του καλοκαιριού, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Και, όπως αντιλαμβάνεστε, οι δύο μήνες δεν μπορούν να στηρίξουν ολόκληρη τη χρονιά.

Έχουμε και ξένους επισκέπτες που εκτιμούν το πολυσχιδές τουριστικό προϊόν της Μεσσηνίας και ολόκληρης της Πελοποννήσου. Και αν είχαμε καλύτερες υποδομές, με πρώτο το Αεροδρόμιο της Καλαμάτας, αλλά και το οδικό δίκτυο, θα είχαμε πολλούς περισσότερους.

Σε ό,τι αφορά τους ξένους επισκέπτες μας, πρώτοι είναι οι Βρετανοί και ακολουθούν οι Γερμανοί, δύο εθνικότητες που εκτιμούν την ποιότητα του προορισμού. Οι Αμερικανοί μπορεί να είναι λιγότεροι από τους Βρετανούς και τους Γερμανούς, έχουν όμως υψηλή μέση κατά κεφαλήν δαπάνη, η οποία, σύμφωνα με στατιστικές, είναι της τάξης των 1.120 ευρώ για το σύνολο της Ελλάδας.

Σημαντικό ενδιαφέρον υπάρχει επίσης από τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ολλανδία.

Το Αεροδρόμιο της Καλαμάτας έχει απευθείας συνδέσεις με τη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ελβετία, τη Δανία, τη Σουηδία, τη Νορβηγία, την Αυστρία, την Πολωνία, τη Φινλανδία, την Ιταλία, την Ολλανδία και το Ισραήλ, γεγονός που δείχνει το εύρος του ενδιαφέροντος από επισκέπτες με ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στη φύση, αλλά και στην ιστορία και τον πολιτισμό.

Φανταστείτε τι θα γινόταν αν αυτό το Αεροδρόμιο, που παραμένει προβληματικό, είχε εκσυγχρονιστεί και μπορούσε να υποδεχτεί μεγαλύτερα αεροσκάφη. Η Μεσσηνία και όλη η Πελοπόννησος θα απογειώνονταν!

–Η διεθνής προβολή που έχει αποκτήσει η περιοχή μέσα από την «Οδύσσεια» μπορεί να λειτουργήσει ως επιπλέον τουριστικός μοχλός; Έχετε ήδη διαπιστώσει αυξημένο ενδιαφέρον;

Η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν ήταν «μάννα εξ ουρανού» για την περιοχή μας. Πέρα από το άμεσο οικονομικό όφελος από τα γυρίσματα, η παγκόσμια προβολή της περιοχής μας ήταν πρωτόγνωρη.

Πολύ περισσότερο από τη στιγμή που, σύμφωνα με τη νέα τάση του set-jetting, δηλαδή την επιθυμία των ανθρώπων να γνωρίσουν από κοντά τόπους όπου γυρίστηκαν δημοφιλείς ταινίες, αναμένουμε αυτή η προβολή να λειτουργήσει θετικά στην ελκυστικότητα του προορισμού.

Κύρια σημεία ενδιαφέροντος μπορούν να αποτελέσουν η Πύλος, το Σπήλαιο του Νέστορα, η Βοϊδοκοιλιά, η Μεθώνη και οι αρχαιολογικοί χώροι.

–Μετά τον Αύγουστο, ποιες είναι οι προσδοκίες σας για τον Σεπτέμβριο και συνολικά για το φθινόπωρο; Μπορούμε πλέον να μιλάμε για ουσιαστική επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου;

Όπως ανέφερα, οι βασικοί μήνες είναι από τον Ιούνιο έως και τα τέλη Αυγούστου, με διακυμάνσεις, πάντα, στις πληρότητες.

Από εκεί και πέρα, αν μας ευνοήσει ο καιρός αλλά και, το σημαντικότερο, αν τελικά γίνει μια σοβαρή και στοχευμένη καμπάνια της τελευταίας στιγμής από την κεντρική κυβέρνηση και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένης της Περιφέρειας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ίσως μπορέσουμε να περισώσουμε την περίοδο και να δοθεί μια μικρή, έστω, ανακούφιση στις μικρομεσαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που αποτελούν το σύνολο των μονάδων που λειτουργούν στην περιοχή.

–Το 2026 είναι ακόμη μία απαιτητική χρονιά για τις τουριστικές επιχειρήσεις. Ποιες είναι σήμερα οι μεγαλύτερες προκλήσεις για τον ξενοδοχειακό κλάδο;

Η μεγαλύτερη πρόκληση, κατά τη γνώμη μου, είναι η διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα στο λειτουργικό κόστος και την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Δεν πρέπει το ένα να λειτουργεί σε βάρος του άλλου ούτε, στο όνομα του ενός, να υποβαθμίζεται το άλλο.

Από εκεί και πέρα, ένα σημαντικό πρόβλημα είναι ο αθέμιτος ανταγωνισμός που δέχονται τόσο τα ξενοδοχεία όσο και η εστίαση από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Και όχι μόνο. Η κατάσταση αυτή λειτουργεί σε βάρος της εξεύρεσης κατοικίας, με ό,τι αυτό σημαίνει για τις υπόλοιπες υπηρεσίες και τους επαγγελματικούς κλάδους που είναι απαραίτητοι για την ομαλή λειτουργία μιας τοπικής κοινωνίας, αλλά και για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, όπως είναι η ασφάλεια, η υγειονομική περίθαλψη, η παιδεία κ.λπ.

Και βέβαια, αυτά δεν είναι τα μόνα προβλήματα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον χώρο του τουρισμού έμειναν εκτός του Ταμείου Ανθεκτικότητας και πολλών άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, με αποτέλεσμα να στερούνται σημαντικά κονδύλια για εκσυγχρονισμό, κεφάλαια κίνησης, συντήρηση και ένα σωρό ακόμη πράγματα που θα μπορούσαν να δώσουν μια ανάσα στη θηλιά που έχουμε στον λαιμό μας εδώ και χρόνια, ακόμη και πριν από την πανδημία.

– Τι χρειάζεται να γίνει από την Πολιτεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση ώστε η Μεσσηνία να κεφαλαιοποιήσει τη δυναμική που έχει αποκτήσει ως διεθνής προορισμός;

Χρειάζεται να αναγνωριστεί η χρησιμότητα του τουρισμού. Να γίνει επιτέλους αντιληπτό ότι, όταν έχουμε μια τόσο σημαντική παραγωγική βάση όπως ο τουρισμός, με πολλαπλασιαστικό όφελος για πολλά άλλα επαγγέλματα, οφείλουν όλοι να επενδύουν σε αυτόν. Όχι μόνο να εισπράττουν. Να δίνουν για να έχουν. Στόχος δεν είναι μόνο να προσελκύουμε περισσότερους επισκέπτες, αλλά, το κυριότερο, το όφελος από τον τουρισμό να μένει στον τόπο, μέσα από ισχυρές ελληνικές επιχειρήσεις, και όχι να καταλήγει σε ξένες εταιρείες που αξιοποιούν το ελληνικό τουριστικό προϊόν και μεταφέρουν τα έσοδα εκτός χώρας. Τόσο απλά. Και αυτό ισχύει για όλη την Ελλάδα και, φυσικά, για τη Μεσσηνία, όπου θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και στον πρωτογενή τομέα και στη σύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό. Δυστυχώς, διαπιστώνεται εγκατάλειψη στον τομέα της παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων σε μια περιοχή με τόσο πλούτο πρώτων υλών.

Έχω επανειλημμένα τονίσει την ανάγκη σύνδεσης του πρωτογενούς τομέα με τον τριτογενή και ειδικότερα με τον τουρισμό. Ιδιαίτερα στην περιοχή μας, μπορούμε να αναδείξουμε ένα ακαταμάχητο τουριστικό προϊόν, χάρη στα ποιοτικά μας προϊόντα και στη γαστρονομία, με επίκεντρο τη μεσογειακή διατροφή.