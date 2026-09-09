«Τα Γεράκια» στον Βόρειο Ταΰγετο

Η δράση θα ξεκινήσει από τη μεσσηνιακή πλευρά και περιλαμβάνει περίπου 2,5 χιλιόμετρα πεζοπορίας μέσα στο δάσος, με προορισμό τον Αγιο Παντελεήμονα και το περίφημο «Τριεθνές», όπου συναντώνται τα γεωγραφικά όρια Μεσσηνίας, Αρκαδίας και Λακωνίας.

«Δεν πρόκειται μόνο για πεζοπορία, αλλά για μια ημέρα δασικής αναψυχής, παρέας, πικ νικ και απόλαυσης της φύσης και της πανοραμικής θέας», σημειώνουν οι διοργανωτές.

Η μετακίνηση θα γίνει με ιδιωτικά οχήματα. Η συνάντηση θα γίνει στις 10 π.μ. στη Θουρία, στο ζαχαροπλαστείο Λάμπου και η συμμετοχή είναι δωρεάν. Για πληροφορίες: 6945568387.