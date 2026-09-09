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Τετάρτη, 09 Σεπτεμβρίου 2026 19:30

«Τα Γεράκια» στον Βόρειο Ταΰγετο

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«Τα Γεράκια» στον Βόρειο Ταΰγετο

Navarino Agora

Εξόρμηση στον Βόρειο Ταΰγετο διοργανώνουν «Τα Γεράκια» την Κυριακή.

Η δράση θα ξεκινήσει από τη μεσσηνιακή πλευρά και περιλαμβάνει περίπου 2,5 χιλιόμετρα πεζοπορίας μέσα στο δάσος, με προορισμό τον Αγιο Παντελεήμονα και το περίφημο «Τριεθνές», όπου συναντώνται τα γεωγραφικά όρια Μεσσηνίας, Αρκαδίας και Λακωνίας.

«Δεν πρόκειται μόνο για πεζοπορία, αλλά για μια ημέρα δασικής αναψυχής, παρέας, πικ νικ και απόλαυσης της φύσης και της πανοραμικής θέας», σημειώνουν οι διοργανωτές.

Η μετακίνηση θα γίνει με ιδιωτικά οχήματα. Η συνάντηση θα γίνει στις 10 π.μ. στη Θουρία, στο ζαχαροπλαστείο Λάμπου και η συμμετοχή είναι δωρεάν. Για πληροφορίες: 6945568387.

Κατηγορία Τουρισμός
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