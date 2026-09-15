Η Πύλος περιλαμβάνεται στις προτάσεις του διεθνούς ταξιδιωτικού περιοδικού Condé Nast Traveler για διακοπές στην Ελλάδα εκτός της υψηλής τουριστικής περιόδου, σε δημοσίευμα που αναδεικνύει τις δυνατότητες της Πελοποννήσου να προσελκύσει επισκέπτες και μετά το τέλος του καλοκαιριού.

Στο αφιέρωμα, που δημοσιεύθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου, το Condé Nast εξετάζει τα πλεονεκτήματα των ταξιδιών στην Ελλάδα εκτός Ιουλίου και Αυγούστου, όταν οι προορισμοί έχουν λιγότερο κόσμο και οι επισκέπτες μπορούν να έχουν μεγαλύτερη επαφή με την τοπική ζωή.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Πύλο, η οποία παρουσιάζεται ως παραθαλάσσια πόλη με ιστορικό χαρακτήρα και φυσικό λιμάνι. Το περιοδικό επισημαίνει ότι αποτελεί πύλη προς την Costa Navarino, διατηρώντας παράλληλα τη δική της φυσιογνωμία και προσφέροντας τη δυνατότητα για πιο ήρεμες διακοπές στη μεσσηνιακή ακτή.

Το δημοσίευμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Μεσσηνία, καθώς η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου αποτελεί ένα από τα βασικά ζητούμενα για την περιοχή. Η αυξημένη διεθνής αεροπορική κίνηση στο αεροδρόμιο Καλαμάτας δημιουργεί πλέον μεγαλύτερες δυνατότητες προσέλκυσης ξένων επισκεπτών και τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.

Το Condé Nast αναδεικνύει παράλληλα ως πλεονέκτημα του φθινοπώρου την εμπειρία της τοπικής παραγωγής, αναφέροντας μεταξύ άλλων τη συγκομιδή της ελιάς και των εσπεριδοειδών. Πρόκειται για δραστηριότητες που μπορούν να ενισχύσουν το τουριστικό προϊόν της Πελοποννήσου πέρα από το κλασικό μοντέλο «ήλιος και θάλασσα».

Η διεθνής προβολή της Πύλου ως προορισμού εκτός αιχμής δείχνει ότι υπάρχει ζήτηση για ταξίδια στην περιοχή και μετά τον Αύγουστο. Το ζητούμενο πλέον είναι αν η Μεσσηνία μπορεί να αξιοποιήσει αυτή τη ζήτηση και να μετατρέψει τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο σε ουσιαστική συνέχεια της θερινής περιόδου.