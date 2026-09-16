Δήμος Καλαμάτας: Νέες δράσεις εξωστρέφειας σε Ελλάδα και εξωτερικό - Φεστιβάλ αφιερωμένο στο Καλαματιανό Μαντήλι

Τις δράσεις εξωστρέφειας και τουριστικής προβολής συνεχίζει το φθινόπωρο ο Δήμος Καλαμάτας, με το επόμενο διάστημα να περιλαμβάνει παρουσίες στη Θεσσαλονίκη και το Παρίσι, αλλά και νέες πρωτοβουλίες που επιχειρούν να συνδέσουν ακόμη πιο έντονα την τουριστική ταυτότητα της πόλης με τα ιδιαίτερα πολιτιστικά χαρακτηριστικά της.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην «Ε» ο προϊστάμενος του Γραφείου Τουρισμού του Δήμου Καλαμάτας, Νίκος Γιαννακόπουλος, στις αρχές Οκτωβρίου προγραμματίζεται ξεχωριστή παρουσίαση της Καλαμάτας στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της στρατηγικής εξωστρέφειας που ακολουθεί ο Δήμος τα τελευταία χρόνια.

Η επιλογή της Θεσσαλονίκης δεν είναι τυχαία. Όπως σημείωσε ο κ. Γιαννακόπουλος, η Βόρεια Ελλάδα αποτελεί μια περιοχή με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Καλαμάτα, ενώ η τουριστική κινητικότητα που αναπτύσσεται ευρύτερα στα Βαλκάνια δημιουργεί νέες προοπτικές. Επισκέπτες από γειτονικές χώρες φτάνουν στη Θεσσαλονίκη και από εκεί αναζητούν νέους προορισμούς στην Ελλάδα, την ώρα που οι σύγχρονοι οδικοί άξονες διευκολύνουν πλέον σημαντικά τη μετακίνησή τους προς την Πελοπόννησο.

Η παρουσία στη Θεσσαλονίκη θα συνεχιστεί και τον Νοέμβριο, καθώς ο Δήμος Καλαμάτας θα συμμετάσχει, μέσω της Περιφέρειας, στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου.

ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Μέσα στον Νοέμβριο σχεδιάζεται επίσης δράση τουριστικής προβολής στο Παρίσι. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η παρουσίαση της Καλαμάτας θα πραγματοποιηθεί σε ελληνικό εστιατόριο της γαλλικής πρωτεύουσας, με στόχο να παρουσιαστεί ο προορισμός σε ένα κοινό που ήδη εμφανίζει αυξημένο ενδιαφέρον για τη Νότια Πελοπόννησο.

Ο κ. Γιαννακόπουλος επισήμανε ότι από τη γαλλική αγορά καταγράφεται ενδιαφέρον κυρίως από μεμονωμένους ταξιδιώτες, οι οποίοι δεν περιορίζουν τις επισκέψεις τους αποκλειστικά στους θερινούς μήνες. Επιλέγουν την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή και σε διαφορετικές περιόδους του έτους, στοιχείο που συνδέεται άμεσα με έναν από τους βασικούς στόχους της τοπικής τουριστικής στρατηγικής: την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Οι δράσεις εκτός Ελλάδας πρόκειται να συνεχιστούν και το 2027. Στον προγραμματισμό βρίσκεται ήδη εκδήλωση τουριστικής προβολής στην Ιταλία, με πιθανότερη επιλογή το Μιλάνο, μια πόλη που θεωρείται σημαντική «πύλη» προς την ευρωπαϊκή ταξιδιωτική αγορά.

ΤΟ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝO ΜΑΝΤΗΛΙ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην προσπάθεια αξιοποίησης του Καλαματιανού Μαντηλιού ως στοιχείου της σύγχρονης ταυτότητας της πόλης. Ο σχεδιασμός του Δήμου δεν περιορίζεται στην ανάδειξή του ως ένα παραδοσιακό ή λαογραφικό αντικείμενο. Αντίθετα, στόχος είναι το Καλαματιανό Μαντήλι να αποτελέσει ένα αναγνωρίσιμο στοιχείο του brand «Visit Kalamata», συνδέοντας την πολιτιστική κληρονομιά με τη σύγχρονη δημιουργία, την τοπική οικονομία και την τουριστική εμπειρία.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης αφηγηματικής και οπτικής ταυτότητας γύρω από το μαντήλι, η οποία θα αναδεικνύει την ιστορική και κοινωνική του διαδρομή και τη σύνδεσή του με τον καλαματιανό χορό, τη γυναικεία δημιουργία, τη λαϊκή τέχνη και την εμπορική ιστορία της πόλης.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται ακόμη συνεργασίες με τοπικούς τεχνίτες, δημιουργούς, σχεδιαστές και πολιτιστικούς φορείς, ώστε το παραδοσιακό στοιχείο να αποκτήσει μια σύγχρονη επανερμηνεία. Στόχος είναι να μπορούν να προκύψουν νέα θεματικά προϊόντα και εμπειρίες που θα δίνουν προστιθέμενη αξία στην πολιτιστική και τουριστική εικόνα της Καλαμάτας.

Παράλληλα, σχεδιάζεται παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού, ψηφιακή προβολή, αφιερωματικές ενότητες στο Visit Kalamata, καθώς και η ένταξη του συγκεκριμένου αφηγήματος σε εκθέσεις και δράσεις εξωστρέφειας. Στο πλάνο βρίσκεται και η δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου, στο οποίο θα συγκεντρώνονται ιστορικά στοιχεία, μαρτυρίες και ερευνητικό υλικό γύρω από το Καλαματιανό Μαντήλι.

ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟ 2027

Όπως ανέφερε ο Νίκος Γιαννακόπουλος, επιδίωξη του Δήμου είναι το Καλαματιανό Μαντήλι να αποκτήσει τη δυναμική που αντιστοιχεί στην ιστορία και τον συμβολισμό του και παράλληλα να αποτελέσει ένα «όχημα» γύρω από το οποίο μπορούν να συσπειρωθούν δημιουργοί, φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες.

Μέχρι σήμερα έχει ήδη πραγματοποιηθεί συλλογή στοιχείων και διερεύνηση της δυναμικής που μπορεί να αναπτύξει η συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων ώστε μέσα στο 2027 να διοργανωθεί ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στο Καλαματιανό Μαντήλι.

Στο ίδιο κλίμα, ο αντιδήμαρχος Γιώργος Λαζαρίδης είχε σχολιάσει στις αρχές του έτους στην «Ε» πως μέσα από ένα οργανωμένο πρόγραμμα δράσεων, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία μπορεί να εξελιχθεί σε ένα φεστιβάλ ή μια θεματική περίοδο εκδηλώσεων, εμπλουτίζοντας την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης και ενισχύοντας την τουριστική της προβολή.