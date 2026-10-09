Περιφέρεια Πελοποννήσου: Σε πέντε δήμους το 64,4% των διανυκτερεύσεων το 2025

Πέντε δήμοι συγκεντρώνουν το 64,4% των ξενοδοχειακών διανυκτερεύσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2025. Η Μεσσηνία προηγείται μεταξύ των περιφερειακών ενοτήτων, με μία στις τρεις διανυκτερεύσεις της Περιφέρειας. Στον νομό, η Καλαμάτα κρατά την πρώτη θέση στις αφίξεις και η Πύλος–Νέστορος στις διανυκτερεύσεις.

Πρώτος στις διανυκτερεύσεις είναι ο Δήμος Ναυπλιέων με 678.615 και μερίδιο 15,92%. Ακολουθούν ο Δήμος Λουτρακίου–Περαχώρας–Αγίων Θεοδώρων με 642.082 και 15,06%, ο Δήμος Πύλου–Νέστορος με 571.440 και 13,41%, ο Δήμος Ερμιονίδας με 435.337 και 10,21% και ο Δήμος Καλαμάτας με 416.279 και 9,77%. Οι πέντε συγκεντρώνουν το 64,37% του συνόλου.

Οι ίδιοι δήμοι βρίσκονται στην πρώτη πεντάδα των αφίξεων, με διαφορετική σειρά. Προηγείται το Ναύπλιο με 300.041 αφίξεις και 18,96%, ακολουθεί το Λουτράκι με 239.321 και 15,12%, ενώ τρίτη είναι η Καλαμάτα με 158.838 και 10,04%. Την πεντάδα συμπληρώνουν η Πύλος–Νέστορος με 146.311 και 9,25% και η Ερμιονίδα με 115.415 και 7,29%. Η συνολική συμμετοχή τους φτάνει το 60,66%.

Η εικόνα προκύπτει από τον πίνακα 15 της ΕΛΣΤΑΤ για το 2025, ο οποίος αφορά τα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, χωρίς τα κάμπινγκ και τα καταλύματα σύντομης διαμονής. Συνολικά καταγράφονται στην Περιφέρεια 1.582.558 αφίξεις και 4.262.335 διανυκτερεύσεις. Τα στοιχεία αφορούν καταγραφές αφίξεων στα καταλύματα και όχι μοναδικούς επισκέπτες.

Η Μεσσηνία καταγράφει 1.414.706 διανυκτερεύσεις, το 33,19% της Περιφέρειας, και 446.568 αφίξεις, το 28,22%. Στις διανυκτερεύσεις ακολουθούν η Αργολίδα με 28,83%, η Κορινθία με 20,33%, η Λακωνία με 13,24% και η Αρκαδία με 4,40%. Οι τρεις πρώτες περιφερειακές ενότητες συγκεντρώνουν το 82,36%.

Στη Μεσσηνία, η Πύλος–Νέστορος συγκεντρώνει το 40,39% των διανυκτερεύσεων και η Καλαμάτα το 29,43%. Ακολουθούν η Μεσσήνη με 199.446 διανυκτερεύσεις και 14,10%, η Δυτική Μάνη με 118.469 και 8,37% και η Τριφυλία με 109.072 και 7,71%. Στις αφίξεις, η Καλαμάτα έχει το 35,57% του μεσσηνιακού συνόλου, η Πύλος–Νέστορος το 32,76%, η Μεσσήνη το 19,51%, η Τριφυλία το 6,79% και η Δυτική Μάνη το 5,37%.

Σημαντικές διαφορές εμφανίζονται στη συμμετοχή των αλλοδαπών. Στη Μεσσηνία αντιστοιχούν στο 40,73% των αφίξεων και στο 55,29% των διανυκτερεύσεων, έναντι 37,98% και 47,95% αντίστοιχα στην Περιφέρεια.

Η Δυτική Μάνη εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό διανυκτερεύσεων αλλοδαπών μεταξύ των δημοτικών εγγραφών της Περιφέρειας, με 69,32%. Ακολουθούν η Πύλος–Νέστορος με 67,82% και η Μεσσήνη με 66,83%. Στην Καλαμάτα το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται στο 31,44%, ενώ οι αλλοδαποί αντιστοιχούν στο 18,05% των αφίξεων.

Η διάρκεια παραμονής εξηγεί μέρος αυτής της διαφοροποίησης. Στη Δυτική Μάνη καταγράφονται κατά μέσο όρο 4,94 νύχτες ανά άφιξη, η υψηλότερη επίδοση στην Περιφέρεια, έναντι 3,91 στην Πύλο–Νέστορος και 2,62 στην Καλαμάτα. Για τους αλλοδαπούς η μέση παραμονή φτάνει τις 6,52 νύχτες στη Δυτική Μάνη και τις 5,30 στην Πύλο–Νέστορος.

Η Καλαμάτα βρίσκεται στην κορυφή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην πληρότητα των ξενοδοχειακών κλινών, με 51,1%. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν το Λουτράκι–Περαχώρα–Άγιοι Θεόδωροι με 49,9%, η Ερμιονίδα με 49,8%, η Μεσσήνη με 48,2% και το Ναύπλιο με 46,9%. Στη Μεσσηνία, η Καλαμάτα και η Μεσσήνη ξεπερνούν τη συνολική πληρότητα της Περιφέρειας, που διαμορφώνεται στο 39,4%. Χαμηλότερα βρίσκονται η Τριφυλία με 37,6%, η Δυτική Μάνη με 36,3% και η Πύλος–Νέστορος με 31,8%, παρότι η τελευταία προηγείται στις διανυκτερεύσεις του νομού. Συνολικά, η Μεσσηνία καταγράφει πληρότητα 38,8%, ενώ μεταξύ των περιφερειακών ενοτήτων την υψηλότερη επίδοση έχει η Αργολίδα με 47%.