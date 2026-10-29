Νταλάρας και Πλατανιάς για τα 30 χρόνια του “Μαζί για το Παιδί”

Ο Γιώργος Νταλάρας και ο διεθνούς φήμης Καλαματιανός βαρύτονος Δημήτρης Πλατανιάς συναντιούνται επί σκηνής τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου, στις 8.30 μ.μ., στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, σε συναυλία για την ενίσχυση του έργου του «Μαζί για το Παιδί».

Η εκδήλωση εντάσσεται στις δράσεις για τη συμπλήρωση 30 χρόνων προσφοράς του οργανισμού στα παιδιά και τις οικογένειες που έχουν ανάγκη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγαπημένα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, καθώς και «Μπαλάντες της Μεσογείου», σε ένα μουσικό ταξίδι που συνδέει το ελληνικό τραγούδι με τη μεσογειακή μουσική παράδοση. Τους δύο ερμηνευτές συνοδεύουν σολίστ.

Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση των δράσεων και των προγραμμάτων του «Μαζί για το Παιδί», το οποίο εδώ και 30 χρόνια στηρίζει παιδιά και οικογένειες σε όλη την Ελλάδα. Την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει ο Γιώργος Νταλάρας και την ενορχηστρωτική επιμέλεια ο Γιώργος Παπαχριστούδης. Προπώληση εισιτηρίων: www.megaron.gr.