Απορρίμματα και ελαιοπαραγωγή στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

Δύο σημαντικά ζητήματα για την Πελοπόννησο, η λειτουργία των μονάδων ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων και τα προβλήματα της ελαιοπαραγωγής, θα συζητηθούν στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, την Τρίτη 3 Νοεμβρίου.

Η 11η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 4 μ.μ., στο κτήριο της ΟΕΒΕΑ, στην οδό Καλαμάτας 113 στην Τρίπολη, με δυνατότητα συμμετοχής τόσο με φυσική παρουσία όσο και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι η πορεία λειτουργίας των μονάδων ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων, η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και η λειτουργία των σταθμών μεταφόρτωσης. Εισηγητής θα είναι ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος.

Το δεύτερο θέμα αφορά τα προβλήματα της ελαιοπαραγωγής στην Πελοπόννησο, για τα οποία το Περιφερειακό Συμβούλιο καλείται να λάβει απόφαση. Εισηγητής θα είναι ο αντιπεριφερειάρχης Σπύρος Ζαχαριάς.