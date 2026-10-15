Το κρουαζιερόπλοιο Astoria Grande στο λιμάνι της Καλαμάτας (βίντεο)

Στο λιμάνι της Καλαμάτας, κατέπλευσε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου το κρουαζιερόπλοιο Astoria Grande, με 482 επιβάτες και 372 άτομα πλήρωμα, αλλάζοντας λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών την προγραμματισμένη προσέγγισή του στη Μύκονο.

Η κρουαζιέρα φέρει την ονομασία «Από τη Μύκονο στη Μάλτα, μέσα από το αεράκι της Σικελίας». Το ταξίδι ξεκίνησε από την Αττάλεια και περιλαμβάνει σταθμούς στη Σμύρνη, το Κουσάντασι, το Κατάκολο, την Κατάνια και τη Μάλτα, πριν συνεχιστεί προς την Τουρκία.