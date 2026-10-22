180.201 αφίξεις στο Αεροδρόμιο! Ιστορικό ρεκόρ δύο μήνες πριν την ολοκλήρωση της σεζόν

Το ιστορικό ρεκόρ ετήσιων αφίξεων επιβατών διεθνών πτήσεων έσπασε ήδη ο Διεθνής Αερολιμένας Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», δύο μήνες πριν ολοκληρωθεί η φετινή τουριστική σεζόν. Στο πρώτο εννεάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 180.201 διεθνείς αφίξεις, ξεπερνώντας κατά 10.471 επιβάτες το προηγούμενο ρεκόρ όλων των εποχών, που είχε σημειωθεί το 2025 με 169.730 αφίξεις σε ολόκληρο το έτος. Παράλληλα, η συνολική επιβατική κίνηση του αεροδρομίου έφτασε τους 376.516 επιβάτες, ενώ οι διεθνείς αφίξεις του εννεαμήνου αυξήθηκαν κατά 19,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), οι αφίξεις επιβατών διεθνών πτήσεων στο εννεάμηνο αυξήθηκαν κατά 19,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καθώς πέρυσι είχαν καταγραφεί 150.627 αφίξεις. Η αύξηση αντιστοιχεί σε 29.574 περισσότερους επιβάτες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που εμφανίζει φέτος το αεροδρόμιο της μεσσηνιακής πρωτεύουσας.

Ιδιαίτερα θετική ήταν και η εικόνα του Σεπτεμβρίου, με 34.573 διεθνείς αφίξεις, έναντι 30.066 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σημειώνοντας αύξηση 15%. Πρόκειται για την υψηλότερη επίδοση Σεπτεμβρίου στην ιστορία του αεροδρομίου, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2025.

Τα νέα ιστορικά υψηλά καταγράφονται λίγο πριν από την ανάληψη της διαχείρισης του αεροδρομίου από την παραχωρησιούχο εταιρεία, η οποία καλείται να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες που δημιουργεί η ενίσχυση της διεθνούς επιβατικής κίνησης.

Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Τον Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκαν συνολικά 676 πτήσεις και διακινήθηκαν 75.940 επιβάτες, έναντι 84.217 επιβατών τον Αύγουστο. Η μείωση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα συνδέεται με τη σταδιακή υποχώρηση της θερινής τουριστικής κίνησης, χωρίς να ανατρέπει τη σημαντική αύξηση που καταγράφεται σε ετήσια βάση στις διεθνείς αφίξεις.

Στις πτήσεις εσωτερικού πραγματοποιήθηκαν 64 πτήσεις, με 1.603 αφίξεις και 1.681 αναχωρήσεις. Συνολικά διακινήθηκαν 3.284 επιβάτες, αριθμός που αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε 51,3 επιβάτες ανά πτήση.

Στις πτήσεις εξωτερικού πραγματοποιήθηκαν 472 πτήσεις, με 34.573 αφίξεις και 37.472 αναχωρήσεις. Η συνολική διεθνής επιβατική κίνηση ανήλθε έτσι σε 72.045 επιβάτες, με μέσο όρο 152,6 επιβάτες ανά πτήση. Οι επιβάτες διεθνών πτήσεων αντιπροσώπευσαν το 94,9% της συνολικής κίνησης του αεροδρομίου τον Σεπτέμβριο.

Σημαντική ήταν και η δραστηριότητα των αεροταξί, καθώς πραγματοποιήθηκαν 140 πτήσεις, με 321 αφίξεις και 290 αναχωρήσεις. Συνολικά διακινήθηκαν 611 επιβάτες, με μέσο όρο 4,4 επιβάτες ανά πτήση.

376.000 ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΣΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ

Από τον Ιανουάριο έως και τον Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκαν συνολικά 3.927 πτήσεις και διακινήθηκαν 376.516 επιβάτες, με μέσο όρο 95,9 επιβάτες ανά πτήση.

Στην εσωτερική κίνηση πραγματοποιήθηκαν 432 πτήσεις, με 9.828 αφίξεις και 10.531 αναχωρήσεις. Συνολικά διακινήθηκαν 20.359 επιβάτες, με μέσο όρο 47,1 επιβάτες ανά πτήση.

Στη διεθνή κίνηση πραγματοποιήθηκαν 2.447 πτήσεις, με 180.201 αφίξεις και 172.851 αναχωρήσεις. Η συνολική διεθνής επιβατική κίνηση ανήλθε σε 353.052 επιβάτες, με μέσο όρο 144,3 επιβάτες ανά πτήση. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 93,8% των επιβατών που χρησιμοποίησαν το αεροδρόμιο Καλαμάτας στο πρώτο εννεάμηνο ταξίδεψαν με διεθνείς πτήσεις.

Στο ίδιο διάστημα πραγματοποιήθηκαν 1.048 πτήσεις αεροταξί, με 1.661 αφίξεις και 1.429 αναχωρήσεις. Η συνολική κίνηση της συγκεκριμένης κατηγορίας ανήλθε σε 3.090 επιβάτες, με μέσο όρο 2,9 επιβάτες ανά πτήση.

Η πορεία των διεθνών αφίξεων αποτυπώνει τη συνεχή ενίσχυση της κίνησης του αεροδρομίου, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο.

Μετά τις 108 αφίξεις του Φεβρουαρίου και τις 3.021 του Μαρτίου, ακολούθησαν οι 8.688 αφίξεις του Απριλίου, οι 22.444 του Μαΐου και οι 32.383 του Ιουνίου. Τον Ιούλιο καταγράφηκε το ιστορικό μηνιαίο ρεκόρ των 40.483 αφίξεων, ενώ τον Αύγουστο ακολούθησαν 38.501 αφίξεις και τον Σεπτέμβριο 34.573.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι επτά μήνες από τον Μάρτιο έως τον Σεπτέμβριο κατέγραψαν υψηλότερες διεθνείς αφίξεις σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2025.

Τον Μάρτιο η αύξηση έφτασε το 58,8%, τον Απρίλιο το 13,9%, τον Μάιο το 17,1%, τον Ιούνιο το 19,6%, τον Ιούλιο το 22,9%, τον Αύγουστο το 20,8% και τον Σεπτέμβριο το 15%.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η αύξηση της διεθνούς επιβατικής κίνησης αφορά το σύνολο σχεδόν της τουριστικής περιόδου και δεν περιορίζεται στους μήνες αιχμής του καλοκαιριού.

Η σημαντικότερη εξέλιξη του εννεαμήνου είναι ότι οι 180.201 διεθνείς αφίξεις ξεπερνούν ήδη κατά 6,2% το ιστορικό ρεκόρ των 169.730 αφίξεων που είχε καταγραφεί σε ολόκληρο το 2025.

Η διαφορά των 10.471 επιβατών δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα νέο ετήσιο ρεκόρ, το οποίο θα διευρυνθεί με τις αφίξεις του τελευταίου τριμήνου.

Παράλληλα, η σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια αναδεικνύει το μέγεθος της φετινής ανόδου. Το 2019, τελευταίο έτος πριν από την πανδημία, είχαν καταγραφεί 152.083 διεθνείς αφίξεις στο εννεάμηνο, ενώ το 2024 είχαν καταγραφεί 135.760. Η φετινή επίδοση είναι υψηλότερη κατά 18,5% από εκείνη του 2019 και κατά 32,7% από εκείνη του 2024.

Η νέα πραγματικότητα δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις για τις υποδομές και τη λειτουργία του αεροδρομίου Καλαμάτας, ιδιαίτερα ενόψει της παραχώρησης της διαχείρισής του και των έργων αναβάθμισης που έχουν προγραμματιστεί.

Το αεροδρόμιο εισέρχεται στη νέα περίοδο λειτουργίας του έχοντας ήδη καταρρίψει το ετήσιο ρεκόρ διεθνών αφίξεων, γεγονός που ενισχύει τη σημασία της έγκαιρης υλοποίησης των αναγκαίων παρεμβάσεων.

Περισσότερα στοιχεία παρουσιάζονται στους πίνακες.