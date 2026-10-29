Στη Θεσσαλονίκη για τουριστικές επαφές ο Δήμος Καλαμάτας - Νέα παρουσία στη Philoxenia–Hotelia

Τη συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στην 41η Διεθνή Έκθεση Philoxenia–Hotelia 2026, στη Θεσσαλονίκη, αναμένεται να εγκρίνει τη Δευτέρα η Δημοτική Επιτροπή.

Η σχετική εισήγηση προβλέπει την παρουσία του Δήμου ως συνεκθέτη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με δαπάνη έως 979,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο ΔΕΘ–Helexpo. Ο Δήμος προγραμματίζει να συμμετάσχει με μικρό εκθεσιακό χώρο στο πλαίσιο της περιφερειακής παρουσίας, επιδιώκοντας την ανάπτυξη επαγγελματικών επαφών και την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Καλαμάτας ως τουριστικού προορισμού.

Όπως επισημαίνεται στην εισήγηση του Τμήματος Τουρισμού, η συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις αντιμετωπίζεται πρωτίστως ως εργαλείο σύναψης επαγγελματικών σχέσεων και δευτερευόντως ως μέσο προβολής του προορισμού. Με αυτή την κατεύθυνση, η παρουσία στη Θεσσαλονίκη αποσκοπεί στη διεύρυνση των συνεργασιών που μπορούν να υποστηρίξουν την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Η προτεινόμενη συμμετοχή συνδέεται με τη δράση συνδιαφήμισης του Δήμου με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του τουριστικού σήματος «Visit Kalamata». Η συγκεκριμένη δράση προβλέπει την από κοινού υλοποίηση επιλεγμένων διαφημιστικών εκστρατειών σε εθνικά και διεθνή μέσα, με έμφαση στον συντονισμό της τουριστικής προβολής μεταξύ των δύο βαθμίδων αυτοδιοίκησης.

Υπενθυμίζεται ότι η παρουσία του Δήμου Καλαμάτας σε προηγούμενες αντίστοιχες εκθέσεις στη Θεσσαλονίκη είχε δεχθεί κριτική από την αντιπολίτευση, η οποία είχε επισημάνει τη μη ευνοϊκή θέση του δημοτικού περιπτέρου. Στο πλαίσιο αυτό, η χωροθέτηση και η ορατότητα της φετινής συμμετοχής αποτελούν ζητούμενα για την αποτελεσματική προβολή της πόλης.

Η συμμετοχή στη Philoxenia–Hotelia έρχεται ως συνέχεια της δράσης «Φθινόπωρο με Άρωμα και Γεύσεις Καλαμάτας», που πραγματοποίησε ο Δήμος τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, στον κήπο του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας–Θράκης, στην Έπαυλη Μοδιάνο. Η εκδήλωση είχε στόχο να υπενθυμίσει στο κοινό της Θεσσαλονίκης την άμεση αεροπορική σύνδεση με την Καλαμάτα και να αναδείξει την πόλη και τη Μεσσηνία μέσα από τη γαστρονομική τους ταυτότητα, τα τοπικά προϊόντα και τις αυθεντικές εμπειρίες που συνδέονται με την παράδοση και την καθημερινή ζωή του τόπου.