Guardian: Η Καλαμάτα πύλη για μια “Πελοπόννησο τεσσάρων εποχών” - Ύμνος στη Μεσσηνία του φθινοπώρου

Τη γοητεία της Μεσσηνίας και της νότιας Πελοποννήσου κατά τους φθινοπωρινούς μήνες αναδεικνύει η βρετανική εφημερίδα The Guardian , μέσα από ένα εκτενές ταξιδιωτικό αφιέρωμα που δημοσιεύθηκε στις 17 Οκτωβρίου, με τίτλο «A Greece for all seasons: my autumn roadtrip through the Peloponnese» («Μια Ελλάδα για όλες τις εποχές: Το φθινοπωρινό μου οδοιπορικό στην Πελοπόννησο»).

Ο δημοσιογράφος Chris Cotonou έκανε ένα οδοιπορικό στη Μεσσηνία και τη Λακωνία, ανακαλύπτοντας μια διαφορετική Ελλάδα, μακριά από την πολυκοσμία του καλοκαιριού, με παραδοσιακά χωριά, εντυπωσιακά φυσικά τοπία, τοπικές γεύσεις και ανθρώπους που διατηρούν ζωντανές τις παραδόσεις τους.

Η Καλαμάτα αποτελεί την αφετηρία και κεντρικό σημείο αναφοράς του ταξιδιού, με τον συντάκτη να την περιγράφει ως μια καταπράσινη παραθαλάσσια πόλη και πύλη εισόδου προς τη νότια Πελοπόννησο. Από εκεί ξεκινά την οδική περιήγησή του, για να επιστρέψει αργότερα στην πόλη και να συνεχίσει προς τη δυτική Μεσσηνία και την Πύλο.

Στο δημοσίευμα, ο Guardian απομακρύνεται από τη συνηθισμένη εικόνα της καλοκαιρινής Ελλάδας, δίνοντας έμφαση σε έναν τόπο που αποκαλύπτει διαφορετικές ομορφιές μετά το τέλος της υψηλής τουριστικής περιόδου.

Καταπράσινες κοιλάδες, πευκοδάση, πέτρινοι οικισμοί, παραδοσιακά καφενεία και ταβέρνες γεμάτες ντόπιους συνθέτουν την εικόνα μιας Πελοποννήσου που διατηρεί αναλλοίωτο τον χαρακτήρα της.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις φθινοπωρινές αγροτικές γιορτές και στα τοπικά προϊόντα. Οι ελιές της Καλαμάτας αποκτούν ξεχωριστή θέση στο αφιέρωμα, μέσα από την αναφορά στις γιορτές που συνδέονται με τη συγκομιδή τους, ενώ γίνεται μνεία και στα σύκα της Μεσσηνίας.

Ο συντάκτης περιγράφει τη σημασία του ελληνικού χωριού, του «χωριού» όπως χαρακτηριστικά διατηρεί την ελληνική λέξη στο αγγλικό κείμενο, ως τόπου που συνδέεται με τις οικογενειακές ρίζες, την αγροτική ζωή και την αυθεντική φιλοξενία. Εκεί, όπως επισημαίνει, οι γεύσεις βασίζονται σε προϊόντα που παράγονται σε μικρή απόσταση από το τραπέζι, ενώ οι ταβέρνες γεμίζουν περισσότερο με κατοίκους παρά με τουρίστες.

Παράλληλα, οι ήπιες θερμοκρασίες του φθινοπώρου, που στο οδοιπορικό περιγράφονται γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου, επιτρέπουν τόσο τις πεζοπορίες και τις περιηγήσεις στη φύση όσο και τις βουτιές στη θάλασσα.

Ο ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΛΕΝΤΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Ιδιαίτερη θέση στο αφιέρωμα κατέχει και ο καλαματιανός χορός, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής. Άρρηκτα συνδεδεμένος με την παράδοση και την καθημερινή ζωή των κατοίκων, εξακολουθεί να δίνει το «παρών» σε οικογενειακές συγκεντρώσεις, γιορτές και τοπικά γλέντια, τόσο στα σπίτια όσο και στις ταβέρνες της Μεσσηνίας. Ο Guardian αναδεικνύει αυτή τη ζωντανή πλευρά της τοπικής παράδοσης, περιγράφοντας κυριακάτικα γλέντια όπου οι ήχοι του κλαρίνου συνοδεύουν τον καλαματιανό, με τους παρευρισκόμενους να πιάνονται χέρι χέρι και να παρασύρονται στον χορό.

Παράλληλα, σημαντικό μέρος του αφιερώματος είναι αφιερωμένο στη Μάνη, την οποία ο συντάκτης περιγράφει ως έναν τόπο ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς και ισχυρής ιστορικής ταυτότητας. Από το Γύθειο και τη Βάθεια μέχρι τον Γερολιμένα, την Αρεόπολη, το Λιμένι και την Καρδαμύλη, το ταξίδι αποκαλύπτει χαρακτηριστικούς πέτρινους πύργους, γραφικούς παραθαλάσσιους οικισμούς και εντυπωσιακές διαδρομές με θέα τη θάλασσα.

Ξεχωριστή θέση στην αφήγηση κατέχει ο Γερολιμένας, όπου ο δημοσιογράφος διαμένει για μερικές ημέρες, γνωρίζοντας από κοντά τη μανιάτικη φιλοξενία. Μέσα από τις συζητήσεις του με κατοίκους αναδεικνύεται και η ιδιαίτερη πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, όπως τα παραδοσιακά μανιάτικα μοιρολόγια.

Ο Guardian κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στην Καρδαμύλη, συνδέοντάς την με τον Βρετανό συγγραφέα Patrick Leigh Fermor, ο οποίος συνέβαλε στη διεθνή προβολή της Μάνης. Όπως παρατηρεί ο δημοσιογράφος, η Καρδαμύλη και το Λιμένι δέχονται επισκέπτες που πραγματοποιούν ημερήσιες εκδρομές από την Καλαμάτα, ωστόσο το φθινόπωρο η κίνηση είναι αισθητά περιορισμένη. Οι διαδρομές κατά μήκος των ακτών, οι συνεχείς εναλλαγές του τοπίου και η θέα προς τη θάλασσα αποτελούν μερικά από τα στοιχεία που εντυπωσιάζουν τον συντάκτη.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΥΛΟ

Μετά την περιήγησή του στη Μάνη, ο Chris Cotonou επιστρέφει στην Καλαμάτα, αυτή τη φορά με κατεύθυνση προς τα δυτικά, έχοντας ως επόμενο προορισμό την Πύλο.

Η διαδρομή Καλαμάτα–Πύλος, διάρκειας περίπου μίας ώρας, περιγράφεται ως ένα ταξίδι μέσα από το καταπράσινο τοπίο της Μεσσηνίας. Καθώς τα βουνά της Μάνης μένουν πίσω, το φυσικό περιβάλλον αλλάζει, με δασώδεις εκτάσεις, πλούσια βλάστηση και αγριολούλουδα κατά μήκος του δρόμου.

Ο συντάκτης τονίζει ότι μέσα σε αυτό το φυσικό τοπίο διακρίνονται και τα ίχνη σπουδαίων αρχαίων πολιτισμών, κάνοντας ειδική αναφορά στο Ανάκτορο του Νέστορα, βόρεια της Πύλου, έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής.

Η Πύλος αποτελεί τη βάση του για την εξερεύνηση της δυτικής Μεσσηνίας, η οποία, όπως διαπιστώνει, προσφέρει πολλές δυνατότητες για μικρές αποδράσεις και δραστηριότητες στη φύση.

ΠΟΛΥΛΙΜΝΙΟ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο Πολυλίμνιο, με τους καταρράκτες και τις φυσικές λίμνες να αποτελούν μία από τις πιο χαρακτηριστικές εμπειρίες του ταξιδιού.

Ο δημοσιογράφος περιγράφει την πεζοπορία στην περιοχή και το μπάνιο στα καθαρά νερά, μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, όπου κυριαρχούν τα πεύκα και η ηρεμία.

Εκεί συναντά ένα ζευγάρι από την Αθήνα, το οποίο έχει επιλέξει τη Μεσσηνία για μια φθινοπωρινή απόδραση. Οι δύο επισκέπτες εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους για τις δυνατότητες υπαίθριων δραστηριοτήτων που προσφέρει η περιοχή, ενώ προτείνουν στον συντάκτη και μια διαδρομή για canyoning βόρεια του Κόλπου του Ναυαρίνου.

Το αφιέρωμα αναδεικνύει παράλληλα τις δυνατότητες της Μεσσηνίας για εναλλακτικό και φυσιολατρικό τουρισμό, με δραστηριότητες όπως η πεζοπορία, η ποδηλασία, το καγιάκ και η διάσχιση φαραγγιών.

Ξεχωριστή μνεία γίνεται και στις λιγότερο πολυσύχναστες παραλίες, όπως το Τσαπί, στη νότια ακτή της Μεσσηνίας, όπου τα βουνά καταλήγουν σχεδόν μέσα στη θάλασσα.

Το οδοιπορικό ολοκληρώνεται στο λιμάνι της Πύλου. Καθισμένος σε ένα παραδοσιακό καφενείο με ένα ούζο, ο δημοσιογράφος παρακολουθεί μια παρέα νεαρών που βλέπουν στην τηλεόραση ποδοσφαιρικό αγώνα της Ελλάδας με τη Γερμανία.

Η αγωνία για τις χαμένες ευκαιρίες μετατρέπεται σε πανηγυρισμούς όταν η ελληνική ομάδα επικρατεί, με τα καφενεία του λιμανιού να γεμίζουν από τις φωνές των φιλάθλων. Είναι μια ακόμη αυθεντική εικόνα της τοπικής καθημερινότητας, που έρχεται να συμπληρώσει τις εμπειρίες του από τη φύση, τη γαστρονομία και την ιστορία της περιοχής. Ο συντάκτης κλείνει το αφιέρωμά του αναλογιζόμενος την αγροτική Ελλάδα που είχε γνωρίσει μέσα από τις οικογενειακές του αφηγήσεις, πιστεύοντας ότι σταδιακά χανόταν. Ωστόσο, όπως διαπιστώνει, αυτή η Ελλάδα εξακολουθεί να υπάρχει στα βουνά και στις ακτές της Μεσσηνίας και της Λακωνίας.

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΩΝ

Το αφιέρωμα του Guardian αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη Μεσσηνία και την Καλαμάτα, καθώς προβάλλει τη δυνατότητα της περιοχής να αποτελέσει έναν ελκυστικό προορισμό πέρα από την παραδοσιακή θερινή περίοδο.

Η Καλαμάτα παρουσιάζεται ως κομβικό σημείο για την εξερεύνηση της νότιας Πελοποννήσου, ενώ το φυσικό περιβάλλον, τα τοπικά προϊόντα, η γαστρονομία, οι παραδοσιακοί χοροί, η πολιτιστική κληρονομιά και οι εναλλακτικές δραστηριότητες συνθέτουν μια ολοκληρωμένη ταξιδιωτική εμπειρία.

Η αναφορά στις ελιές της Καλαμάτας, στον καλαματιανό χορό, στις διαδρομές προς την Καρδαμύλη και την Πύλο, αλλά και στο φυσικό τοπίο της δυτικής Μεσσηνίας, προσφέρει μια πολυδιάστατη εικόνα του τόπου στο διεθνές αναγνωστικό κοινό.

Παράλληλα, το δημοσίευμα αναδεικνύει ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της περιοχής, τη δυνατότητα να συνδυάζει την παράδοση και την αυθεντικότητα με σύγχρονες μορφές τουρισμού και δραστηριότητες όλες τις εποχές του χρόνου.