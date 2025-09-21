Εργασίες μόνο σε ένα τμήμα του αντιπλημμυρικού - Καθώς εκκρεμούν απαλλοτριώσεις στο ρέμα Κερεζένια

Εργασίες πραγματοποιούνται στο αντιπλημμυρικό του “Μορέα” στο ρέμα Κερεζένια, στο τέλος του περιφερειακού αυτοκινητόδρομου Καλαμάτας, στα Γιαννιτσάνικα, στο τμήμα που μπορούν να γίνουν.

Και αυτό γιατί το σημαντικό αλλά πολύπαθο έργο δεν μπορεί να εκτελεστεί, όπως πρέπει, καθώς οι απαλλοτριώσεις στο Κερεζένια, ιδιαίτερα από τη Λακωνικής έως τις εκβολές στη Ναυαρίνου, παραμένουν σε εκκρεμότητα από το 2023 και θα πάνε ακόμα πιο πίσω, λόγω προσφυγής από παρόχθιο ιδιοκτήτη γης.

Αναλυτικά, ο “Μορέας” δουλεύει σε σημεία που μπορεί, στο Κερεζένια, από τη γέφυρα του περιφερειακού στην οδό Λακωνικής και προς τα πάνω, 200 – 300 μέτρα. Στα σημεία αυτά η κατασκευάστρια εταιρεία έχει συμφωνήσει με τους παρόχθιους ιδιοκτήτες γης, μεταξύ των οποίων και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καλαμάτας και της επιτρέπεται να κάνει εργασίες, χωρίς να έχουν γίνει οι απαλλοτριώσεις. Και στα σημεία αυτά γίνονται εργασίες εκβάθυνσης και διαπλάτυνσης (το πλάτος του ρέματος θα φθάσει και κει τα 12 μέτρα) και στις άκρες προβλέπονται τσιμεντένιοι τοίχοι αντιστήριξης.

Από τη Λακωνικής και κάτω, έως τις εκβολές του ρέματος, στη Ναυαρίνου στην Ανατολική Παραλία, οι απαλλοτριώσεις εξακολουθούν να εκκρεμούν από το 2023. Μάλιστα, αναμένεται να πάνε ακόμα πιο πίσω, καθώς, με βάση την ενημέρωσή μας, ιδιοκτήτης γης, κτήματος δίπλα στο Κερεζένια, κοντά στις εκβολές, έχει καταθέσει προσφυγή κατά της απαλλοτρίωσης, για γραφειοκρατικούς – διαδικαστικούς λόγους. Πιο πίσω, το πιθανότερο μετά το 2026, θα πάει και η ολοκλήρωση του έργου.

Γ.Σ.