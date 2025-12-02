Παραδόθηκαν αντιπλημμυρικά έργα στον Φενεό Κορινθίας

Τα ολοκληρωμένα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα στον Φενεό Κορινθίας παραδόθηκαν χθες, παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, σηματοδοτώντας την πρώτη φάση αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού.

Τα έργα υλοποιήθηκαν από τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, υπό τον συντονισμό και την επίβλεψη των δασικών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δασών, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης ανακοινώθηκε και η έναρξη της μελέτης πλήρους αποκατάστασης του δασικού οικοσυστήματος, την οποία αναλαμβάνει επίσης ως ανάδοχος ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, η βουλευτής Κορινθίας Μαριλένα Σούκουλη-Βιλιάλη, ο γενικός γραμματέας Δασών Στάθης Σταθόπουλος, ο γενικός διευθυντής Δασών Βαγγέλης Γκουντούφας, ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος, ο πρόεδρος της Τ.Κ. Καστανιάς Σπύρος Δεδάκης και ο εκπρόσωπος της Τράπεζας Πειραιώς Βασίλης Κουτεντάκης.

Η πυρκαγιά της 22ης Ιουλίου κατέκαψε συνολικά 15.928 στρέμματα στις Δημοτικές Ενότητες Στυμφαλίας και Φενεού. Η εγκεκριμένη μελέτη του έργου είχε καταδείξει την ανάγκη άμεσων αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων, με προτεραιότητα την προστασία οικισμών και κρίσιμων υποδομών. Οι εργασίες υλοποιήθηκαν με ταχύτητα από Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας, εφαρμόζοντας πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές.

Παράλληλα, υλοτομήθηκαν περίπου 6.000 καμένα δέντρα, τα οποία αξιοποιήθηκαν στο σύνολό τους ως καυσόξυλα για τον τοπικό πληθυσμό, ενισχύοντας την κοινωνική ανταποδοτικότητα του έργου και μειώνοντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο νέων πυρκαγιών.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι «σήμερα παραδίδονται έργα που κρίθηκαν απαραίτητα για την προστασία των οικισμών και την ανανέωση του φυσικού περιβάλλοντος», υπογραμμίζοντας τη συνεργασία κράτους και ιδιωτικού τομέα. Αντίστοιχα, ο υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας επισήμανε ότι η ταχύτητα υλοποίησης «αποδεικνύει τι μπορεί να επιτευχθεί όταν όλοι οι φορείς συνεργάζονται».

Ο υφυπουργός Νίκος Ταγαράς έκανε λόγο για «πρωτοφανή συντονισμό», ενώ ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός χαρακτήρισε το έργο «παράδειγμα συνεργασίας που πρέπει να επαναληφθεί όπου χρειαστεί».