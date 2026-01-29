Ομάδα επίβλεψης για παράκαμψη της Γιάλοβας

Ομάδα επίβλεψης των εργασιών του υποέργου που αφορά τις δαπάνες αρχαιολογίας, στο έργο της παράκαμψης Γιάλοβας, που είναι ενταγμένο στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υποδομών και Μεταφορών 2021-2025, όρισε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

Την αποτελούν οι: 1. Κυλάφη Μαρία, υπάλληλος ΙΔΑΧ ΠΕΑρχαιολόγος με βαθμό Α΄. 2. Κατάκος Αθανάσιος, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με βαθμό Α΄, 3. Ηλιόπουλος Γεώργιος, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών με βαθμό Α΄. Επικεφαλής της ομάδας και υπεύθυνη του έργου ορίζεται η κ. Κυλάφη, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη των αρχαιολογικών εργασιών και τον συντονισμό των εργασιών αρχαιολογικής τεκμηρίωσης και πληροφόρησης ενώ θα μεριμνά και για την τήρηση του ημερήσιου φύλλου ημερολογίου του έργου.

Σύμφωνα με την απόφαση της προϊσταμένης της υπηρεσίας Ευαγγελίας Μηλίτση, “ρόλος της επίβλεψης ορίζεται η οργάνωση και ο προγραμματισμός του έργου, η παρακολούθηση της προόδου του, η έγκαιρη επισήμανση και πρόταση επίλυσης των τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν και η τήρηση του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού του. Επίσης, η επίβλεψη φροντίζει για την καθημερινή τήρηση του ημερολογίου του έργου, τη σύνταξη εκθέσεων για την πορεία του έργου, την υποβολή έκθεσης περαίωσης των εργασιών και τη σύνταξη της έκθεσης απολογισμού του έργου. Μετά από τις αναγκαίες εισηγήσεις της επίβλεψης, η προϊσταμένη της υπηρεσίας λαμβάνει τις αποφάσεις για τις αναγκαίες ενέργειες (προμήθειες, αναθέσεις σε τρίτους κλπ.) στο πλαίσιο των όσων αναλυτικά περιγράφονται στο Π.Δ. 24/2019”.

* Το σημαντικό έργο της παράκαμψης Γιάλοβας, με προϋπολογισμό 37.350.000 ευρώ και προαίρεση 3.150.000 ευρώ, έχει ανάδοχο την εταιρεία “Aktor Ομιλος Εταιρειών” (συνένωση Aktor και Intrakat), με έκπτωση 26%.

Εχει συμβατική προθεσμία 24 μηνών, αφορά στη βελτίωση τμήματος μήκους 3,5 χλμ. της υφιστάμενης 9ης εθνικής οδού (Κυπαρισσία - Πύλος - Μεθώνη) και την κατασκευή νέου τμήματος μήκους 4,2 χλμ. για την παράκαμψη του οικισμού.

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η κατασκευή αρτηρίας δίιχνης διατομής με πλάτος οδού 11 μ., με ενιαίο οδόστρωμα και μήκος περίπου 7,7 χλμ. με τα συνοδά της έργα (ισόπεδοι κυκλικοί κόμβοι, cut & cover, τεχνικά έργα γεφύρωσης ρεμάτων, έργα αντιστήριξης πρανών – οπλισμένων επιχωμάτων, άνω διάβαση υφιστάμενης οδού, ηλεκτροφωτισμός, διευθέτηση απορροής ομβρίων υδάτων κ.ά.).

Γ.Σ.