Δουλεύεται σε όλο το μέτωπο το Καλαμάτα - Μεθώνη παρά την καθυστέρηση από τις βροχές

Ο βροχερός καιρός φρέναρε τις εργασίες στο σημαντικό έργο του οδικού άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, όμως, δεν σταμάτησαν καθόλου και από δω και πέρα και ιδιαίτερα το καλοκαίρι αναμένεται υπερεντατικοποίησή τους.

Σύμφωνα με την ενημέρωσή μας από τα δύο εργοτάξια του κατασκευαστή ομίλου Αktor, εργασίες υλοποιούνται σε όλο σχεδόν το μέτωπο του έργου από την ευθεία Ασπρόχωμα – Μεσσήνη μέχρι και πριν την Πύλο, όπου κατασκευάζονται 3 μεγάλες και εντυπωσιακές γέφυρες.

Εργασίες γίνονται κυρίως στα τμήματα που προβλέπονται νέες χαράξεις, παρακάμψεις, όπου ο ΔΕΔΔΗΕ απομακρύνει στύλους του δικτύου του, ώστε να αποδοθούν εκτάσεις και να προχωρήσει πιο γρήγορα το έργο.

Εργασίες γίνονται στο τμήμα της ευθείας Ασπρόχωμα – Μεσσήνη, κάτω από τη σιδηροδρομική γραμμή, όπου κατασκευάζεται το ρεύμα της κυκλοφορίας με τις δύο λωρίδες, από Μεσσήνη προς Ασπρόχωμα και Καλαμάτα.

Μέσα στον Μάιο θα γίνει τελικά η εκτροπή της κυκλοφορίας στο καινούργιο αυτό ρεύμα από το Αεροδρόμιο έως και του “Παναγάκια”, λίγο μετά τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ, ώστε να ξεκινήσουν εργασίες και στον σημερινό δρόμο (ευθεία Ασπρόχωμα – Μεσσήνη), τμηματικά, αρχίζοντας από τη μία λωρίδα και στην άλλη θα συνεχίσει να διεξάγεται η κυκλοφορία.

Εργασίες γίνονται στην παράκαμψη Μεσσήνης, ενώ ακόμα και τη Μεγάλη Εβδομάδα στον Ριζόμυλο εκτελούνταν εργασίες μεγάλου τεχνικού, ενώ λίγο μετά πραγματοποιούνται εργασίες στον κόμβο για Πεταλίδι και Κορώνη.

Εντατικές εργασίες υλοποιούνται επίσης πριν την Καζάρμα, όπου έχει “φαγωθεί” σχεδόν το βουνό και χωματουργικές εργασίες γίνονται στις δύο μεγαλύτερες από τις τρεις εντυπωσιακές γέφυρες, που κατασκευάζονται στις στροφές πριν την Πύλο. Η Γ2 θα είναι η μεγαλύτερη με 95 μέτρα ύψος, η Γ1 θα είναι 67 με 70 μέτρα και η Γ3 27 μέτρα.

Οσον αφορά τη νέα γέφυρα στον Πάμισο, γίνονται εξυγιάνσεις εδαφών, στις αρχές Μαΐου αναμένεται στην περιοχή ένα μεγάλο γεωτρύπανο και το καλοκαίρι θα ξεκινήσει να δουλεύεται.

Για την κατασκευή της προβλέπονται 79 πάσσαλοι, βάθους μέχρι και 35 μέτρα.

Στο τελευταίο τμήμα του έργου, στο Πύλος – Μεθώνη έχουν προγραμματιστεί άμεσα διερευνητικές τομές κι εντατικές εργασίες από τα τέλη Σεπτεμβρίου, τότε που θα αρχίσει να μειώνεται η αυξημένη κίνηση της τουριστικής περιόδου.

Γ.Σ.