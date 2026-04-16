Νέος οδικός άξονας Καλαμάτα - Μεθώνη: Απαλλοτρίωση ακινήτων στο τμήμα Χανδρινού - Πύλος

Την κήρυξη της 1ης συμπληρωματικής αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του έργου του οδικού άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος – Μεθώνη, στο υποτμήμα 5 Χανδρινού - Πύλος (χ.θ. 35+370,41 έως 40+824,07), σε Χανδρινού, Πύλα, Κυνηγού και Πύλο, ενέκρινε η Γενική Διεύθυνση Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων του υπουργείου Υποδομών.

Οπως αναφέρεται, πρόκειται για απαλλοτριώσεις “συνολικής έκτασης 34.938,53 τ.μ. εκ των οποίων 11.853,97 τ.μ. αφορούν σε ιδιωτικές εκτάσεις και 23.084,56 τ.μ. αφορούν σε δημόσιες εκτάσεις.

Η έκταση που απαλλοτριώνεται εικονίζεται σε κλίμακα 1:1000 στα κτηματολογικά διαγράμματα και στον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα, τα οποία συντάχθηκαν από την Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Ε.Σ.Π., εγκρίθηκαν και θεωρήθηκαν με την υπ’ αρ. 191031/20.11.2025 απόφαση της Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Ε.Σ.Π. ως προς την κτηματογράφηση και το όριο απαλλοτρίωσης και ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν μόνο ως προς τους αναλογισμούς με την υπ’ αρ. 198227/02.12.2025 απόφαση της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: ΨΗΝΗ465ΧΘΞ-ΚΜ5).

Στα απαλλοτριούμενα ακίνητα προβάλλουν εμπράγματα δικαιώματα οι φερόμενοι ιδιοκτήτες που αναφέρονται στον ανωτέρω κτηματολογικό πίνακα.

Η αναγκαστική απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με επισπεύδοντα το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και με δαπάνες αυτού και των παρόδιων ωφελούμενων ιδιοκτητών. Η προκαλούμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 41.488,90 ευρώ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ειδικότερα τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2023ΝΑ47100047 της ΣΑ ΝΑ 471.

2. Υπάγουμε την παρούσα απαλλοτρίωση στις προβλεπόμενες διατάξεις του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 (Α’ 17), και κατ΄ εξουσιοδότηση του τρίτου άρθρου της υπ’ αρ. 3/15.02.2019 (Α’ 26) Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, ώστε, με ειδική απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου, να επιτραπεί η άμεση παράδοση των ακινήτων και η πραγματοποίηση εργασιών πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή της οικείας αποζημίωσης”.