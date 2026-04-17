Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Οριστική έγκριση για έργο παράκαμψης Πεταλιδίου

Την τροποποίηση της εγκεκριμένης οριστικής μελέτης του έργου της σήραγγας στην παράκαμψη Πεταλιδίου, στον αρχαιολογικό χώρο της περιοχής, ενέκρινε η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του υπουργείου Πολιτισμού.

Εχοντας υπόψη της την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκε σε συνεδρίασή του στις 23 Μαρτίου, η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου ενέκρινε την τροποποίηση με τους ακόλουθους όρους:

“1. Η χάραξη και τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της παράπλευρης οδού ΚΟ8 που διέρχεται από σημεία όπου έχουν εντοπιστεί και αποκαλύπτονται αρχαιότητες, να οριστικοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση των αρχαιολογικών εργασιών, και με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΦ.Α. Μεσσηνίας.

2. Να ληφθεί μέριμνα για την προστασία των αρχαιοτήτων κατά την εκτέλεση του τεχνικού έργου, σε συνεργασία με την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων. Οι τεχνικές εργασίες να εκτελεστούν με μηχανήματα χαμηλών δονήσεων, να περιοριστεί η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων στον χώρο και να μη γίνει χρήση εκρηκτικών υλών, προκειμένου να προστατευθούν οι εγκείμενες αρχαιότητες, οι οποίες και θα καλυφθούν εφόσον απαιτηθεί, σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΦ.Α. Μεσσηνίας.

3. Όλες οι απαιτούμενες εργασίες, κυρίως στην περιοχή εξόδου της σήραγγας και στα πρανή, να πραγματοποιηθούν με την άμεση και συνεχή επίβλεψη εκπροσώπων της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων, οι οποίοι έχουν προσληφθεί για το έργο.

4. Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων εντός της χάραξης του ανοιχτού ορύγματος που έπεται της σήραγγας, οι εκσκαφικές εργασίες να διακοπούν και να διενεργηθεί ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η τελική έγκριση του ΥΠ.ΠΟ.

5. Το σύνολο των εργασιών να πραγματοποιηθεί με τρόπο που να ελαχιστοποιεί την οπτική όχληση στις αρχαιότητες και να διασφαλίζει την ευστάθεια των πρανών.

6. Να εγκατασταθεί σύστημα σταθερότητας πρανών με αισθητήρες κίνησης για έγκαιρη ειδοποίηση αστάθειας ή κατολίσθησης”.

Τέλος, επισημαίνεται ότι “σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω όρων, οι εργασίες θα διακοπούν και οι υπεύθυνοι θα υποστούν τις προβλεπόμενες από τον Αρχαιολογικό Νόμο κυρώσεις. Η παρούσα Απόφαση δεν αποτελεί αναγνώριση τίτλων κυριότητας και δεν αντικαθιστά την άδεια που τυχόν απαιτείται από άλλη αρμόδια Κρατική Αρχή”.