Καλαμάτα - Ριζόμυλος: Προσωρινή αλλαγή πορείας στο Ασπρόχωμα - Μεσσήνη από 9 Μαΐου

Το Σάββατο 9 Μαΐου, εκτός απροόπτου, αναμένεται να ξεκινήσει με προσωρινό χαρακτήρα, η κυκλοφορία στο καινούργιο δρόμο

από την 120 ΠΕΑ έως και του “Παναγάκια”, κάτω από τη σιδηροδρομική γραμμή, στο ρεύμα κατεύθυνσης από Μεσσήνη προς Ασπρόχωμα και Καλαμάτα, με μία λωρίδα και ΛΕΑ.

Η νέα κυκλοφοριακή ρύθμιση υλοποιείται στο πλαίσιο των εργασιών του σημαντικού έργου του οδικού άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη. Και υλοποιείται προσωρινά για να ξεκινήσουν οι εργασίες διαμόρφωσης του νέου ρεύματος με δύο λωρίδες κυκλοφορίας στον υφιστάμενο δρόμο, στην ευθεία Ασπρόχωμα – Μεσσήνη.

Αυτή την περίοδο γίνονται εργασίες για την ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης στο νέο δρόμο, κάτω από τη γραμμή και θα συνεχιστούν με παρεμβάσεις διαγράμμισης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες στους κυκλικούς κόμβους του “Μορέα” και του Αεροδρομίου Καλαμάτας “Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος”.

Στόχος είναι μέσα στον Μάιο να έχουν ολοκληρωθεί εργοταξιακά οι κυκλικοί κόμβοι – και αυτός στην 120 ΠΕΑ -, ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο του “Μορέα”, στον περιφερειακό της Καλαμάτας, στο πολιτικό αεροδρόμιο και τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Γ.Σ.