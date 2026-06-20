Γεωτρύπανο για τη νέα γέφυρα στον Πάμισο: Πιάνει δουλειά τις επόμενες μέρες

Ηρθε το γεωτρύπανο και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει η κατασκευή της νέας γέφυρας στον Πάμισο, στο πλαίσιο του σημαντικού έργου του οδικού άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη.

Για την κατασκευή της προβλέπονται 79 πάσσαλοι, βάθους μέχρι και 35 μέτρα.

Στο μεταξύ, το έργο του οδικού άξονα δουλεύεται σε αρκετά σημεία από το Ασπρόχωμα μέχρι και πριν την Πύλο.

Στην ευθεία Ασπρόχωμα – Μεσσήνη εργασίες γίνονται σε 3 μέτωπα: Στο ύψος του Αεροδρομίου, στο κανάλι της Λυγδούς, όπου φτιάχνεται νέο τεχνικό 12 μέτρων, καθώς το υφιστάμενο των 5 μέτρων δεν επαρκούσε και δημιουργούνταν πλημμυρικές εικόνες.

Νέο τεχνικό φτιάχνεται και πριν την Καρυδιά, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες υποδομής του οδοστρώματος στον αριστερό κλάδο του υφιστάμενου δρόμου προς τη Μεσσήνη. Λόγω των εργασιών η κυκλοφορία γίνεται από τη μία λωρίδα.

Οταν ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες, θα δοθεί στην κυκλοφορία η νέα αριστερή λωρίδα και θα συνεχιστούν στη δεξιά.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες στις δύο μεγαλύτερες από τις τρεις εντυπωσιακές γέφυρες, που κατασκευάζονται στις στροφές πριν την Πύλο. Η Γ2 θα είναι η μεγαλύτερη με 95 μέτρα ύψος, η Γ1 θα είναι 67 με 70 μέτρα και η Γ3 27 μέτρα.

Το έργο του οδικού άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, τμήμα Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη, αφορά την κατασκευή - αναβάθμιση του τμήματος της εθνικής οδού Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος και Πύλος - Μεθώνη μήκους περίπου 49 χιλιομέτρων, το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία διακριτά τμήματα: Τμήμα Α: Καλαμάτα - Ριζόμυλος μήκους 16,4 χλμ. (θα είναι τετράιχνος, με 2 λωρίδες ανά ρεύμα κυκλοφορίας και παράδρομο, αλλά με ισόπεδους κόμβους), τμήμα B: Ριζόμυλος - Πύλος μήκους 24,4 χλμ., Τμήμα Γ: Πύλος - Μεθώνη μήκους 7,9 χλμ.

Η σύμβαση ΣΔΙΤ για την υλοποίηση του έργου υπογράφηκε στις 21 Απριλίου 2023 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού με τον διακριτικό τίτλο Πυλία Οδός Α.Ε. και η προθεσμία είναι 4 χρόνια, αλλά εκτιμάται ότι θα δοθεί παράταση, επειδή άργησε να ξεκινήσει λόγω των απαλλοτριώσεων.