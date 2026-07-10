79,3 εκ. ευρώ αποζημίωση για το Καλαμάτα - Μεθώνη: Από το Υποδομών στον Αktor για την καθυστέρηση

Η καταβολής της αποζημίωσης θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα από 21/4/2027 έως 14/7/2028, διάστημα για το οποίο εγκρίθηκε παράταση για την ολοκλήρωση του έργου, λόγω καθυστερημένης έναρξής του, ίσης χρονικής διάρκειας, χωρίς ευθύνη του αναδόχου.

Για το αίτημά της η εταιρεία (Ομιλος Aktor) επικαλείται την απόφαση του υπουργού στις 17 Νοεμβρίου 2025, με την οποία εγκρίθηκαν: “ Η μετάθεση της Προγραμματισμένης Ημερομηνίας Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών, που αρχικά είχε οριστεί για την 21η Απριλίου 2027 και η οποία ορίζεται εκ νέου για την 14η Ιουλίου 2028 (ήτοι παράταση 450 ημερών), χωρίς να συντρέχει συναφής υπαιτιότητα ή εν γένει ευθύνη του ΙΦΣ συνδεόμενη με την ως άνω μετάθεση ή τις συνέπειες αυτής. Η μετάθεση της Απώτερης Ημερομηνίας που αρχικά είχε οριστεί για την 21η Απριλίου 2028 και η οποία ορίζεται εκ νέου για την 14η Ιουλίου 2029, χωρίς να συντρέχει συναφής υπαιτιότητα ή εν γένει ευθύνη του ΙΦΣ συνδεόμενη με την ως άνω μετάθεση ή τις συνέπειες αυτής. Η αποδοχή του δικαιώματος αποζημίωσης του ΙΦΣ για αυξημένες δαπάνες λόγω Εκτιμώμενης Μεταβολής Κόστους Σύμπραξης και που συνίσταται στις πρόσθετες δαπάνες λόγω της καθυστέρησης παράδοσης χώρων εκτέλεσης Έργου, η οποία θα προσδιοριστεί μετά την υποβολή όλων των απαιτούμενων σχετικών αποδεικτικών στοιχείων από τον ΙΦΣ και την εξέταση τους από την Αναθέτουσα Αρχή”.

Συγκεκριμένα, ο κ. Δήμας αποφασίζει: “1. Τη μερική αποδοχή του αιτήματος της ανώνυμης εταιρείας ειδικού σκοπού «Πυλία Οδός», η οποία αποτελεί τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) για το Έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του Οδικού Άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, Τμήμα Καλαμάτα– Ριζόμυλος–Πύλος-Μεθώνη, με Σ.Δ.Ι.Τ.» και ειδικότερα: (α) την αποδοχή της νομιμότητας του αιτήματος αποζημίωσης του ΙΦΣ για αυξημένες δαπάνες λόγω παράτασης της Προγραμματισμένης Ημερομηνίας Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών χωρίς υπαιτιότητα ή εν γένει ευθύνη του ΙΦΣ, (β) τη διαμόρφωση του ύψους της αποζημίωσης του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (για τον ίδιο και για λογαριασμό του Κατασκευαστή) στο ποσό των 79.300.894,40 € (κατά μέγιστο) και όπως ειδικά περιγράφεται στην παρούσα, (γ) τη μη αποδοχή της δαπάνης της κατηγορίας «1.2. Χρηματοοικονομικό Κόστος», η οποία συνιστά περίπτωση αποθετικής ζημίας και δεν προβλέπεται από το άρθρο 6.3.2 της ΕΣΥ, καθώς εμπίπτει στο γενικότερο επιχειρηματικό ρίσκο διαχείρισης ρευστότητας της εταιρείας και δεν καλύπτεται ρητά από το υφιστάμενο συμβατικό πλαίσιο, (δ) τη μη αποδοχή της δαπάνης της κατηγορίας «2.1.2 Χρηματοοικονομικό κόστος ΙΦΣ», η οποία ζητείται ως κόστος χρηματοδότησης των χρονικά εξαρτώμενων δαπανών, καθότι στερείται αντικειμένου δεδομένου ότι η σχετική δαπάνη των Χρονικά Εξαρτώμενων Δαπανών ΙΦΣ θα έχει καταβληθεί.

2. Την καταβολή των ως άνω αποζημιώσεων ως εξής: (α) όσον αφορά την αποζημίωση του ΙΦΣ για λογαριασμό του Κατασκευαστή σχετικά με τις δαπάνες των Γενικών Εξόδων Εργοταξίων & Εδρών, αυτή θα καταβληθεί μετά την υποβολή εκ μέρους του ΙΦΣ των αναλυτικών στοιχείων με την προϋπόθεση η καταβολή της εν λόγω αποζημίωσης να συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα πιστοποιητικά ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, (β) όσον αφορά την αποζημίωση του ΙΦΣ για λογαριασμό του Κατασκευαστή σχετικά με τη Δαπάνη Διατάραξης Ομαλής εξέλιξης εργασιών & Πρόσθετου Κόστους Κατασκευής, αυτή θα καταβληθεί μετά την υποβολή εκ μέρους του ΙΦΣ των αναλυτικών στοιχείων, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 6.3.2 της ΕΣΥ, (γ) όσον αφορά την αποζημίωση του ΙΦΣ για λογαριασμό του Κατασκευαστή σχετικά με τις δαπάνες Επαύξησης Κόστους Κατασκευής ορίζεται ότι αυτή θα καταβάλλεται σε μηνιαία βάση κατά το χρόνο επέλευσης της σχετικής ζημιάς. Ως εκ τούτου, η διαδικασία καταβολής της εν λόγω αποζημίωσης θα εκκινήσει μετά την αρχικώς ορισμένη Προγραμματισμένη Ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών (21-4- 2027) και έως 14-7-2028, η οποία μετατέθηκε με την χορηγηθείσα παράταση.

Προϋπόθεση για την καταβολή της εν λόγω αποζημίωσης αποτελεί η εκ μέρους του ΙΦΣ υποβολή των αναλυτικών στοιχείων πραγματικών δαπανών και εξόδων, τα οποία θα συνοδεύονται υποχρεωτικά είτε από τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα πιστοποιητικά ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, είτε από την σχετική γνωμοδότηση του Ανεξάρτητου Ελεγκτή (ή και του Τεχνικού Συμβούλου). Σε κάθε περίπτωση ο υπολογισμός για την καταβολή θα γίνεται με βάση την πραγματική μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή για το ανωτέρω χρονικό διάστημα. (δ) όσον αφορά την αποζημίωση του ΙΦΣ σχετικά με τις Χρονικά εξαρτώμενες Δαπάνες ΙΦΣ και το Κόστος πρόσθετης χρηματοδότησης ορίζεται ότι αυτή θα καταβάλλεται σε μηνιαία βάση κατά το χρόνο επέλευσης της σχετικής ζημιάς. Ως εκ τούτου, η διαδικασία καταβολής της εν λόγω αποζημίωσης θα εκκινήσει μετά την αρχικώς ορισμένη Προγραμματισμένη Ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών (21-4-2027), η οποία μετατέθηκε με την χορηγηθείσα παράταση.

Προϋπόθεση για την καταβολή της αποζημίωσης σχετικά με : (i) Τις Χρονικά εξαρτώμενες Δαπάνες ΙΦΣ (2.1) αποτελεί η εκ μέρους του ΙΦΣ υποβολή των αναλυτικών στοιχείων πραγματικών δαπανών και εξόδων, τα οποία θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα πιστοποιητικά ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. (ii) το Κόστος πρόσθετης χρηματοδότησης (2.2) αποτελεί η εκ μέρους του ΙΦΣ υποβολή του ελέγχου του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου, που θα εκδώσει ανεξάρτητος φορέας σχετικά με το ύψος

της δαπάνης”.

Γ.Σ.