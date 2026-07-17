Χρηματοδότηση για ανάπλαση στην Πύλο

Εντολή προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για τη μεταφορά πίστωσης 147.892,99 ευρώ, για τη χρηματοδότηση του έργου του Δήμου Πύλου - Νέστορος “Ανάπλαση παραλιακής ζώνης από την οικία Τσικλητήρα έως το τουριστικό περίπτερο στην Πύλο”, από το πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ”, ενέκρινε το υπουργείο Εσωτερικών.