Χρηματοδότηση για ανάπλαση στην Πύλο

20:32 17/07
Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του υπουργείου απάντησε θετικά σε σχετικό αίτημα χρηματοδότησης του Δήμου Πύλου - Νέστορος στις 29 Μαΐου.
Εντολή προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για τη μεταφορά πίστωσης 147.892,99 ευρώ, για τη χρηματοδότηση του έργου του Δήμου Πύλου - Νέστορος “Ανάπλαση παραλιακής ζώνης από την οικία Τσικλητήρα έως το τουριστικό περίπτερο στην Πύλο”, από το πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ”, ενέκρινε το υπουργείο Εσωτερικών.
Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του υπουργείου απάντησε θετικά σε σχετικό αίτημα χρηματοδότησης του Δήμου Πύλου - Νέστορος στις 29 Μαΐου.