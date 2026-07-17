eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026 20:32

Χρηματοδότηση για ανάπλαση στην Πύλο

Γράφτηκε από την

Χρηματοδότηση για ανάπλαση στην Πύλο

Navarino Agora

 

Εντολή προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για τη μεταφορά πίστωσης 147.892,99 ευρώ, για τη χρηματοδότηση του έργου του Δήμου Πύλου - Νέστορος “Ανάπλαση παραλιακής ζώνης από την οικία Τσικλητήρα έως το τουριστικό περίπτερο στην Πύλο”, από το πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ”, ενέκρινε το υπουργείο Εσωτερικών.

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του υπουργείου απάντησε θετικά σε σχετικό αίτημα χρηματοδότησης του Δήμου Πύλου - Νέστορος στις 29 Μαΐου.

Κατηγορία Υποδομές
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις