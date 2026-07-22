Φιλιατρά - Γαργαλιάνοι: Με νέα παράταση πάει για το 2027

Στο σκεπτικό της απόφασης επισημαίνεται ότι το έργο που είχε προθεσμία 24 μηνών κι έπρεπε να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2024, έχει πάρει παράταση 35 μηνών(!) έως το τέλος του 2026 και το πιθανότερο είναι να μην έχει ολοκληρωθεί ούτε τότε.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται πως “δεν προκύπτει ότι στις 06.02.2026 ήρθησαν οι λόγοι που επέβαλαν τη διακοπή των εργασιών, οι οποίοι, μεταξύ άλλων ήταν ότι δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία επίταξης των ακινήτων και δεν είχαν μετατοπιστεί τα δίκτυα ΟΚΩ, ενώ η ποσοτική εξάντληση των εργασιών αποτελούσε ένα από τα επάλληλα ερείσματα της διακοπής και η συνομολόγηση της 2ης ΣΣΕ δεν επέλυσε όλα τα προβλήματα, που προκάλεσαν τη διακοπή των εργασιών. Το ότι παρατάθηκε η επίταξη δεν σημαίνει ότι πράγματι αυτή ολοκληρώθηκε και ότι έχουν αποδοθεί ελεύθερα τα ακίνητα ούτε από την απόφαση άρσης της διακοπής προκύπτει ότι έχει πραγματοποιηθεί η μετατόπιση των δικτύων. Το γεγονός δε ότι η ανάδοχος αποδέχεται να συνεχίσει στο εφεξής την εκτέλεση των εργασιών, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να σημαίνει ότι υπήρχε υποχρέωση να εκτελέσει εργασίες αναδρομικά από 02.02.2026”.

Στο εισηγητικό τμήμα της απόφασης επιβεβαιώνεται ο πολύπαθος και προβληματικός χαρακτήρας του σημαντικού για τη Μεσσηνία έργου οδοποιίας, καθώς αναφέρεται:

“ Ιστορικό της σύμβασης: Στις 24-01-2022 υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και της εταιρείας «Γ. Πετρής ΑΤΕ», ποσού 8.679.433,31 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., με συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου 24 μηνών, ήτοι μέχρι τις 25.01.2024, προθεσμία η οποία έχει παραταθεί έως 31.12.2026.

* Ιστορικό της διαφωνίας: Κατά την εκτέλεση του έργου, η ανάδοχος υπέβαλε την υπ’ αριθμ. πρωτ.

230991/04-08-2025 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, για τους εξής λόγους: α) δεν είχαν περαιωθεί οι επιτάξεις του έργου, β) δεν είχε υλοποιηθεί η κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης σε εφαρμογή της εγκριθείσας μελέτης, γ) δεν είχε πραγματοποιηθεί η μετατόπιση του εναερίου δικτύου του ΟΤΕ, δ) δεν είχε μετατοπιστεί το μεγαλύτερο τμήμα του εναερίου δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ, ε) δεν είχε συναφθεί η δρομολογηθείσα 2η Συμπληρωματική Σύμβαση. Η άνω ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, έγινε δεκτή με την από 18.08.2025 απόφαση, ενώ με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 68369/03-03-2026 απόφαση της Υπηρεσίας αποφασίστηκε η άρση της διακοπής των εργασιών και προσκλήθηκε η ανάδοχος εταιρεία για την άμεση έναρξη των εργασιών και για την αποστολή νέου χρονοδιαγράμματος, δεδομένου ότι στις 24.02.2026 υπεγράφη η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση, ποσού 3.764.419,61€ (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και με την υπ’ αριθμ. 140337/1.9.2025 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών Μητρώων και Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αποφασίστηκε η 5η παράταση της επίταξης ακινήτων συνολικής έκτασης 387.231,50 τ.μ., που έχουν κηρυχθεί απαλλοτριούμενα, για χρονικό διάστημα από 23.07.2025 έως 22.01.2027, προκειμένου να καταστεί δυνατή και η ολοκλήρωση της μετατόπισης των δικτύων Ο.Κ.Ω. (ΔΕΔΔΗΕ, ΟΤΕ, ύδρευσης).

Ακολούθως εκδόθηκε η προσβαλλόμενη με την υπό κρίση ένσταση πράξη, ως ορθή επανάληψη, με

την οποία αποφασίστηκε η άρση διακοπή εργασιών, αναδρομικά από τις 06.02.2026, ημερομηνία

κοινοποίησης της απόφασης ανασυνταγμένου του 6ου ΑΠΕ του έργου και πρόσκλησης της αναδόχου για υπογραφή εκ μέρους της της 2ης ΣΣΕ, η κατάρτιση της οποίας επέλυσε το ζήτημα της εξάντλησης των αναγκαίων ποσοτικά εργασιών και η ανάδοχος άσκησε την εξεταζόμενη ένσταση.

Η μετατόπιση των ΟΚΩ δεν έχει εισέτι ολοκληρωθεί καθώς και οι απαλλοτριώσεις και βρίσκονται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί μελλοντικά”.